Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне после участия в Генассамблее ООН – Белый дом

Президент США Джо Байден намерен принять президента Владимира Зеленского в Вашингтоне сразу после возвращения с Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил на брифинге в Белом доме советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как сообщил Салливан, президент США примет участие в ежегодной серии выступлений мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН, а также встретится там с лидерами ряда государств, в частности, Израиля и Бразилии, и проведет отдельную встречу с президентами пяти среднеазиатских республик – Казахстана, Кыргызстана, Туркмении, Таджикистана и Узбекистана. Запланирована также его встреча с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

После этого Байден вернется в Вашингтон, где 21 сентября примет в Белом доме президента Зеленского.

Как подчеркнул советник администрации США, встреча состоится на фоне продолжения агрессивной войны России против Украины и сразу после очередного совещания международной контактной группы по помощи Украине, которую в начале следующей недели проведет глава Пентагона Ллойд Остин.

Байден, сказал Салливан, хочет услышать точку зрения Зеленского о развитии наступления Украины, его понимание нынешней ситуации, а также какую еще помощь Украина хотела бы получить от США и их партнеров. Президент намерен еще раз заверить Зеленского, что США будут оказывать Украине помощь до тех пор, пока такая помощь будет необходима.

После начала российского вторжения Зеленский уже был с визитом в Вашингтоне в декабре 2022 года. Анализ LIGA.net хода и итогов этого визита можно прочитать тут.

14 сентября Байден объявил о назначении на должность специального представителя по вопросам экономического обновления Украины бывшую главу Министерства торговли США Пенни Прицкер.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.