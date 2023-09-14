Байден назначил специального представителя по вопросам экономического обновления Украины

Президент США Джо Байден объявил о назначении на должность специального представителя по вопросам экономического обновления Украины и бывшую главу Министерства торговли США Пенни Прицкер.

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В заявлении Белого дома подчеркивается, что Прицкер является не только "опытным государственным служащим", но и имеет "глубокие семейные связи с Украиной".

Президент США ожидает, что специальный представитель Прицкер привнесет "многолетний опыт и знания в эту важную должность".

Прицкер должна будет руководить "усилиями США по восстановлению украинской экономики", включая "мобилизацию государственных и частных инвестиций, формирование приоритетов для доноров, а также работу по открытию экспортных рынков и предприятий, закрытых в результате жестоких атак России и нанесенного ею ущерба".

Еще одной ее задачей будет "помощь украинскому правительству в проведении реформ, которые необходимы для укрепления ее экономики".

Белый дом еще раз подчеркивает, что США готовы поддерживать Украину до тех пор, пока такая помощь будет востребована.

Пенни Прицкер - представительница одной из богатейших семей США, предки которой приехали из Украины. По состоянию на октябрь 2021 года Forbes оценил ее состояние в $3,2 млрд. В 2009 году Forbes назвал Прицкер одной из ста самых влиятельных женщин мира.

В сентябре 2014 года Прицкер приезжала в Киев в качестве министра торговли США и на встрече с президентом Петром Порошенко заверила его в "готовности США содействовать Украине в ее стремления осуществлять реформы, укреплять экономику и улучшать бизнес-климат".







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