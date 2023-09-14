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Байден призначив спеціального представника з питань економічного поновлення України

Этот материал также доступен на русском
14.09.2023, 18:46
Байден призначив спеціального представника з питань економічного поновлення України - Фото
Пенні Пріцкер (Фото - EPA)

Президент США Джо Байден оголосив про призначення на посаду спеціального представника з питань економічного оновлення України та колишнього главу Міністерства торгівлі США Пенні Пріцкер.

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У заяві Білого дому наголошується, що Пріцкер є не лише "досвідченим державним службовцем", а й має "глибокі сімейні зв'язки з Україною".

Президент США очікує, що спеціальний представник Пріцкер привнесе "багаторічний досвід і знання на цю важливу посаду".

Пріцкер має керувати "зусиллями США щодо відновлення української економіки", включно з "мобілізацією державних та приватних інвестицій, формування пріоритетів для донорів, а також роботу з відкриття експортних ринків та підприємств, закритих внаслідок жорстоких атак Росії та завданих нею збитків".

Ще одним її завданням буде "допомога українському уряду у проведенні реформ, які необхідні для зміцнення її економіки".

Білий дім ще раз наголошує, що США готові підтримувати Україну доти, доки така допомога буде потрібна.

Пенні Пріцкер - представниця однієї з найбагатших сімей США, предки якої приїхали з України. Станом на жовтень 2021 року Forbes оцінив її статки в $3,2 млрд. У 2009 році Forbes назвав Пріцкер однією зі ста найвпливовіших жінок світу.

  • У вересні 2014 року Пріцкер приїжджала до Києва як міністр торгівлі США і на зустрічі з президентом Петром Порошенком запевнила його в "готовності США сприяти Україні в її прагнення здійснювати реформи, зміцнювати економіку та покращувати бізнес-клімат".



Сергій Бережний
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Джо БайденспецпредставникПенні Пріцкер
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