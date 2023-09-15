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Байден зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні після участі у Генасамблеї ООН – Білий дім

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 21:31
Байден зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні після участі у Генасамблеї ООН – Білий дім - Фото
Зеленський та Байден (Фото - ОП)

Президент США Джо Байден має намір прийняти президента Володимира Зеленського у Вашингтоні відразу після повернення з Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомив на брифінгу в Білому домі радник із нацбезпеки Джейк Салліван.

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Як повідомив Салліван, президент США візьме участь у щорічній серії виступів світових лідерів на Генеральній Асамблеї ООН, а також зустрінеться там із лідерами низки держав, зокрема Ізраїлю та Бразилії, і проведе окрему зустріч із президентами п'яти середньоазіатських республік – Казахстану, Киргизстану, Туркменії, Таджикистану та Узбекистану. Заплановано також його зустріч із генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.

Після цього Байден повернеться до Вашингтона, де 21 вересня прийме у Білому домі президента Зеленського.

Як наголосив радник адміністрації США, зустріч відбудеться на тлі продовження агресивної війни Росії проти України та одразу після чергової наради міжнародної контактної групи з допомоги Україні, яку на початку наступного тижня проведе голова Пентагону Ллойд Остін.

Байден, сказав Салліван, хоче почути думку Зеленського щодо розвитку наступу України, його розуміння нинішньої ситуації, а також яку ще допомогу Україна хотіла б отримати від США та їхніх партнерів. Президент має намір ще раз запевнити Зеленського, що США надаватимуть Україні допомогу доти, доки така допомога буде необхідна.

Після початку російського вторгнення Зеленський вже був із візитом у Вашингтоні у грудні 2022 року. Аналіз LIGA.net ходу та підсумків цього візиту можна прочитати тут.

  • 14 вересня Байден оголосив про призначення на посаду спеціального представника з питань економічного оновлення України колишню главу Міністерства торгівлі США Пенні Пріцкер.
Сергій Бережний
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