Зеленский: ООН должна преодолевать вето. Нужно учитывать 2/3 голосов с Глобального юга

Президент Владимир Зеленский, выступая на Совбезе ООН, предложил шаги, которые помогут Генассамблее преодолевать вето стран-членов. По его мнению, должны учитываться две трети голосов из Азии, Африки, США и Латинской Америки, а также из Тихого океана. Он также предложил расширить Совет ООН постпредами этих стран.

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По словам Зеленского, ООН находится в тупике из-за агрессии России – человечество уже не возлагает надежд на ООН, когда речь идет о защите суверенных границ наций.

"Вето в руках агрессора — вот то, что загнало ООН в тупик. Кем бы вы ни были, существующая система ООН делает вас все равно меньше, чем право вето, которое есть только в нескольких и используется Россией в ущерб всем остальным членам ООН ", – заявил он.

Если войну невозможно остановить из-за того, что все усилия блокируются вето агрессора или того, кто потакает агрессору, нужно выносить этот вопрос на рассмотрение Генассамблеи, подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Генассамблее ООН нужно давать реальную возможность преодолевать вето.

Для этого он предложил следующее: при условии набора двух третей голосов, отображающих волю наций и из Азии, и из Африки, и из Европы, и из обеих Америк, и из региона Тихого океана, – глобального квалифицированного большинства – вето должно преодолеваться.

По его убеждению, такая резолюция Генассамблеи должна быть обязательна для выполнения всеми государствами-членами ООН.

Зеленский также предложил расширить Совет ООН по вышеперечисленным странам.

"Африканский Союз должен быть здесь постоянно. Азия заслуживает более широкого постоянного представительства. Германия заслуживает места среди постоянных членов Совбеза. Латинская Америка должна быть здесь представлена – постоянно. И государства Тихого океана", – подчеркнул глава государства.

5 апреля 2022 года Зеленский сказал, что Совет безопасности ООН должен либо лишить страну-оккупанта Россию права вето, либо показать иную эффективность в установлении мира в Украине, либо самораспуститься.

23 сентября президент Европейского совета Шарль Мишель с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что если постоянный член Совбеза ООН начинает неспровоцированную и неоправданную войну, ему больше не место в Совбезе.

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