Зеленский: Россия – террорист, а террористы не должны владеть ядерным оружием

Мир решил, что Россия может ответственно хранить у себя ядерное оружие, которое ей отдала Украина, однако террористы не должны владеть оружием массового поражения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН.

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"Дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-х. Россия заслуживает разоружения и сейчас: террористы не имеют права владеть ядерным оружием", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Россия также превращает в оружие многие другие вещи, и эти вещи используются "не только против нашей страны, но и всех других стран".

По его словам, Кремль пытается использовать дефицит продовольствия на мировом рынке в качестве оружия в обмен на признание оккупации некоторых, если не всех, захваченных территорий.

Россия, продолжил Зеленский, превращает ядерную энергетику в оружие.

"Посмотрите, что Россия сделала с нашей Запорожской атомной электростанцией: обстреливала ее, оккупировала и теперь шантажирует других угрозой утечки радиации", – сказал он.

По словам президента, как сдерживается ядерное оружие, так же должен быть сдержан агрессор и все его инструменты и методы ведения войны.

"Каждая война сейчас может стать последней, но нужно наше единство, чтобы гарантировать, что агрессия не ворвется снова", – резюмировал он.

На сегодняшнем заседании Генассамблеи ООН должен быть министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Зеленский, реагируя на это, заявил: "Если ООН считает, что там должна быть страна-террорист, то это вопрос к ним".

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