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Зеленский: Россия – террорист, а террористы не должны владеть ядерным оружием

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 21:33
Зеленский: Россия – террорист, а террористы не должны владеть ядерным оружием - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Мир решил, что Россия может ответственно хранить у себя ядерное оружие, которое ей отдала Украина, однако террористы не должны владеть оружием массового поражения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН.

"Дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-х. Россия заслуживает разоружения и сейчас: террористы не имеют права владеть ядерным оружием", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Россия также превращает в оружие многие другие вещи, и эти вещи используются "не только против нашей страны, но и всех других стран".

По его словам, Кремль пытается использовать дефицит продовольствия на мировом рынке в качестве оружия в обмен на признание оккупации некоторых, если не всех, захваченных территорий.

Россия, продолжил Зеленский, превращает ядерную энергетику в оружие.

"Посмотрите, что Россия сделала с нашей Запорожской атомной электростанцией: обстреливала ее, оккупировала и теперь шантажирует других угрозой утечки радиации", – сказал он.

По словам президента, как сдерживается ядерное оружие, так же должен быть сдержан агрессор и все его инструменты и методы ведения войны.

"Каждая война сейчас может стать последней, но нужно наше единство, чтобы гарантировать, что агрессия не ворвется снова", – резюмировал он.

  • На сегодняшнем заседании Генассамблеи ООН должен быть министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Зеленский, реагируя на это, заявил: "Если ООН считает, что там должна быть страна-террорист, то это вопрос к ним".

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Милана Головань
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Владимир Зеленскийвойнаядерное оружие
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