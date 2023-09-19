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Дуда: Война в Украине должна быть завершена. Нельзя допустить заморозки конфликта

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 19:58
Дуда: Война в Украине должна быть завершена. Нельзя допустить заморозки конфликта - Фото
Анджей Дуда (Фото: ЭРА)

Президент Польши Анджей Дуда, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что война России против Украины должна завершиться, а не превратиться в "замороженный конфликт".

Дуда призвал прекратить войну в Украине и вынудить Россию отойти от международно признанных границ страны.

"Эта жестокая война должна закончиться, а не превратиться в замороженный конфликт. Это можно сделать только путем восстановления полной территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах", – сказал он.

Он отметил необходимость дальнейшей поддержки Украины, поскольку "сегодня это Украина, а завтра может быть каждый из нас".

Президент США Джо Байден сказал, что только Россия ответственна за войну против Украины и только она может остановить ее.

  • На сегодняшнем заседании Генассамблеи ООН будет присутствовать президент Владимир Зеленский.
  • В то же время там должен быть и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Зеленский, реагируя на это, заявил: "Если ООН считает, что там должна быть страна-террорист, то это вопрос к ним".

Читайте также: Россияне считают, что все народы мира должны подчиняться им, но этого не будет – Дуда

Милана Головань
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войнаанджей дуда
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