Байден: Лишь Россия может немедленно остановить войну, в то же время она препятствует миру

Президент США Джо Байден, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Россия – единственная, кто имеет возможность немедленно прекратить войну в Украине, в то же время она и препятствует этому.

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По его словам, Соединенные Штаты, подобно другим западным союзникам, хотят, чтобы в Украине наступил мир. Однако, добавил Байден, "никто не хочет прекратить войну больше, чем Украина".

"Мы самым активным способом поддерживаем Украину в дипломатическом урегулировании кризиса для обеспечения устойчивого мира. Но только на России лежит ответственность за эту войну", – подчеркнул президент США.

Байден сказал, что только Россия может остановить войну против Украины, однако не хочет этого делать и всячески препятствует установлению мира.

"Цена России за мир – это капитуляция Украины, территория Украины и дети Украины", – добавил он.

Байден также заявил, что поддержка Украины – это инвестиция в будущее государств, которые хотят, чтобы "мир жил по правилам, который придерживается всеми – большими и малыми странами".

На сегодняшнем заседании Генассамблеи ООН будет присутствовать президент Владимир Зеленский.

В то же время, там должен быть и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Зеленский, реагируя на это, заявил:" Если ООН считает, что там должна быть страна-террорист, то это вопрос к ним".

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