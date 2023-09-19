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Байден хочет услышать от Зеленского его личную оценку наступления ВСУ — Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 09:16
Байден хочет услышать от Зеленского его личную оценку наступления ВСУ — Белый дом - Фото
Джон Кирби (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден хочет услышать от президента Владимира Зеленского его личную оценку наступления Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге в Нью-Йорке, цитирует его Укринформ.

По его словам, Байден ждет встречи с Зеленским, чтобы услышать о наступлении и прогрессе Сил обороны. 

"Своего рода его собственная оценка того, как выглядит ситуация на поле боя. Когда США говорят, что будут оставаться с Украиной, пока это будет необходимо, то украинцы должны понимать, что поддержка будет продолжаться", — сказал Кирби. 

Он отметил, что встреча лидеров Украины и США произойдет в "критически важное время". 

Также чиновник заявил, что Зеленский посетит Конгресс США, так как американские законодатели также хотят непосредственно услышать от Зеленского о прогрессе на поле боя. 

Зеленский прибыл в США вечером 18 сентября. 

  • 78-я Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций состоится с 18 по 26 сентября 2023 года.
  • Посол Израиля в Украине заявил, что Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретятся в ближайшие дни в США.
  • CNN сообщал, что президент Украины намерен выступить в Вашингтоне перед сенаторами США.

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Дмитрий Гриниченко
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