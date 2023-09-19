Байден хочет услышать от Зеленского его личную оценку наступления ВСУ — Белый дом

Президент США Джо Байден хочет услышать от президента Владимира Зеленского его личную оценку наступления Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге в Нью-Йорке, цитирует его Укринформ.

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По его словам, Байден ждет встречи с Зеленским, чтобы услышать о наступлении и прогрессе Сил обороны.

"Своего рода его собственная оценка того, как выглядит ситуация на поле боя. Когда США говорят, что будут оставаться с Украиной, пока это будет необходимо, то украинцы должны понимать, что поддержка будет продолжаться", — сказал Кирби.

Он отметил, что встреча лидеров Украины и США произойдет в "критически важное время".

Также чиновник заявил, что Зеленский посетит Конгресс США, так как американские законодатели также хотят непосредственно услышать от Зеленского о прогрессе на поле боя.

Зеленский прибыл в США вечером 18 сентября.

78-я Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций состоится с 18 по 26 сентября 2023 года.

Посол Израиля в Украине заявил, что Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретятся в ближайшие дни в США.

CNN сообщал, что президент Украины намерен выступить в Вашингтоне перед сенаторами США.

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