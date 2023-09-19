Байден хоче почути від Зеленського його особисту оцінку наступу ЗСУ — Білий дім

Президент США Джо Байден хоче почути від президента Володимира Зеленського його особисту оцінку наступу Збройних Сил України. Про це повідомив представник Білого дому Джон Кірбі на брифінгу в Нью-Йорку, цитує його Укрінформ.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Байден чекає на зустріч із Зеленським, щоб почути про наступ і прогрес Сил оборони.

"Свого роду його власна оцінка того, як виглядає ситуація на полі бою. Коли США кажуть, що залишатимуться з Україною, поки це буде необхідно, то українці повинні розуміти, що підтримка триватиме", — сказав Кірбі.

Він зазначив, що зустріч лідерів України та США відбудеться у "критично важливий час".

Також чиновник заявив, що Зеленський відвідає Конгрес США, оскільки американські законодавці також хочуть почути безпосередньо від Зеленського про прогрес на полі бою.

Зеленський прибув до США увечері 18 вересня.

78-а Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй відбудеться з 18 до 26 вересня 2023 року.

Посол Ізраїлю в Україні заявив, що Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зустрінуться найближчими днями в США.

CNN повідомляв, що президент України має намір виступити у Вашингтоні перед сенаторами США.

Читайте також: "Я тоді просто зраджу їх". CBS запитав Зеленського, чи віддасть Україна РФ землі "в обмін на мир"

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.