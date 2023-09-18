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Зеленський у Нью-Йорку, де відвідає ООН. У Вашингтоні зустрінеться з керівництвом США: фото

Этот материал также доступен на русском
18.09.2023, 23:10
Зеленський у Нью-Йорку, де відвідає ООН. У Вашингтоні зустрінеться з керівництвом США: фото - Фото
Володимир Зеленський (Скриншот з відео)

Президент Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка, там він відвідає українських воїнів, які проходять лікування в США, прийде у головні інституції ООН та проведе "вагомі" двосторонні зустрічі. У Вашингтоні глава держави зустрінеться з президентом США, главами парламенту й партій та з військовим керівництвом. Про це глава держави написав у Telegram.

"Одразу з аеропорту їду до наших воїнів, які проходять в Америці лікування та реабілітацію. Передусім – підтримка наших людей і вдячність тим, хто допомагає Україні й українцям. Далі – важливі й насичені дні. Генеральна Асамблея ООН, Саміт цілей сталого розвитку, Рада Безпеки. Вже намічені вагомі двосторонні зустрічі", – повідомив він.

Зеленський зазначив, що територіальна цілісність держави є ключовим принципом усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН.

На думку президента, треба повернути цьому принципу "повну силу, зруйновану російським вторгненням", а також збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм.

"Україна зробить чітку пропозицію щодо цього членам ООН", – заявив він.

У столиці США Вашингтоні заплановано переговори з президентом США Джо Байденом, лідерами палат і партій Конгресу та військовим керівництвом держави, повідомив Зеленський.

"Зустрінуся з американським бізнесом, журналістами, громадою. Подякую за лідерство США в підтримці нашої боротьби за свободу та незалежність", – сказав президент.

  • 78-ма Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй відбудеться з 18 по 26 вересня 2023 року.
  • Посол Ізраїлю в Україні заявив, що Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрінуться найближчими днями в США.
  • CNN повідомляло, що президент України має намір виступити у Вашингтоні перед сенаторами США.

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Артем Джеріпа
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