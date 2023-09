Зеленський у Нью-Йорку, де відвідає ООН. У Вашингтоні зустрінеться з керівництвом США: фото

Президент Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка, там він відвідає українських воїнів, які проходять лікування в США, прийде у головні інституції ООН та проведе "вагомі" двосторонні зустрічі. У Вашингтоні глава держави зустрінеться з президентом США, главами парламенту й партій та з військовим керівництвом. Про це глава держави написав у Telegram.

"Одразу з аеропорту їду до наших воїнів, які проходять в Америці лікування та реабілітацію. Передусім – підтримка наших людей і вдячність тим, хто допомагає Україні й українцям. Далі – важливі й насичені дні. Генеральна Асамблея ООН, Саміт цілей сталого розвитку, Рада Безпеки. Вже намічені вагомі двосторонні зустрічі", – повідомив він.

Зеленський зазначив, що територіальна цілісність держави є ключовим принципом усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН.

На думку президента, треба повернути цьому принципу "повну силу, зруйновану російським вторгненням", а також збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм.

"Україна зробить чітку пропозицію щодо цього членам ООН", – заявив він.

У столиці США Вашингтоні заплановано переговори з президентом США Джо Байденом, лідерами палат і партій Конгресу та військовим керівництвом держави, повідомив Зеленський.

"Зустрінуся з американським бізнесом, журналістами, громадою. Подякую за лідерство США в підтримці нашої боротьби за свободу та незалежність", – сказав президент.

Arrived in New York together with @ZelenskyyUa to participate in the 78th session of @UN General Assembly. It will be about restoring trust and global solidarity. And ???? has a lot to say about this. So important meetings are ahead. Solidarity — our main weapon against aggression. pic.twitter.com/Y5EyMVyLYo