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Посол Ізраїлю заявив, що найближчими днями Зеленський і Нетаньягу зустрінуться у США

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 22:34
Посол Ізраїлю заявив, що найближчими днями Зеленський і Нетаньягу зустрінуться у США - Фото
Беньямін Нетаньягу (фото - ЕРА)

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрінуться найближчими днями в США.

За його словами, зустріч відбудеться у Нью-Йорку "найближчими кількома днями" під час Генасамблеї ООН.

Українська сторона не анонсувала цієї зустрічі і в цілях безпеки зазвичай не інформує про географію майбутніх поїздок Зеленського.

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Оксана Житнюк
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Володимир ЗеленськийІзраїльнью-йоркгенасамблея оонМіхаель БродськийБеньямін Нетаньягу
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