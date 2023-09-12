Посол Ізраїлю заявив, що найближчими днями Зеленський і Нетаньягу зустрінуться у США

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрінуться найближчими днями в США.

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За його словами, зустріч відбудеться у Нью-Йорку "найближчими кількома днями" під час Генасамблеї ООН.

Українська сторона не анонсувала цієї зустрічі і в цілях безпеки зазвичай не інформує про географію майбутніх поїздок Зеленського.

7 вересня у Зеленського та Нетаньягу була телефонна розмова. Вони обговорили резонансну ситуацію з українськими біженцями в Ізраїлі та паломництво хасидів.

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