Посол Израиля заявил, что в ближайшие дни Зеленский и Нетаньяху встретятся в США

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что президент Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретятся в ближайшие дни в США.

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По его словам, встреча состоится в Нью-Йорке "в ближайшие несколько дней" во время Генассамблеи ООН.

Украинская сторона не анонсировала этой встречи и в целях безопасности обычно не информирует о географии предстоящих поездок Зеленского.

7 сентября у Зеленского и Нетаньяху был телефонный разговор. Они обсудили резонансную ситуацию с украинскими беженцами в Израиле и паломничество хасидов.

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