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Посол Израиля заявил, что в ближайшие дни Зеленский и Нетаньяху встретятся в США

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 22:34
Посол Израиля заявил, что в ближайшие дни Зеленский и Нетаньяху встретятся в США - Фото
Биньямин Нетаньяху (фото - ЕРА)

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что президент Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретятся в ближайшие дни в США.

По его словам, встреча состоится в Нью-Йорке "в ближайшие несколько дней" во время Генассамблеи ООН.

Украинская сторона не анонсировала этой встречи и в целях безопасности обычно не информирует о географии предстоящих поездок Зеленского.

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Оксана Житнюк
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Владимир ЗеленскийБеньямин НетаньяхуИзраильнью-йоркгенассамблея оонМихаэль Бродский
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