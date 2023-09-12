Посол Израиля заявил, что в ближайшие дни Зеленский и Нетаньяху встретятся в США
12.09.2023, 22:34
Биньямин Нетаньяху (фото - ЕРА)
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что президент Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретятся в ближайшие дни в США.
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По его словам, встреча состоится в Нью-Йорке "в ближайшие несколько дней" во время Генассамблеи ООН.
Украинская сторона не анонсировала этой встречи и в целях безопасности обычно не информирует о географии предстоящих поездок Зеленского.
- 7 сентября у Зеленского и Нетаньяху был телефонный разговор. Они обсудили резонансную ситуацию с украинскими беженцами в Израиле и паломничество хасидов.
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