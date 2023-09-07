Зеленский обсудил с Нетаньяху гражданскую оборону, беженцев и паломничество хасидов

В телефонном разговоре президент Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию с беженцами и паломничество хасидов. Об этом написал в Twitter премьер Израиля.

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Зеленский и Нетаньяху впервые за девять месяцев обсудили в телефонном разговоре проблемы, накопившиеся в отношениях двух стран.

Темами разговора были продолжение помощи Израиля Украине, в том числе украинским беженцам, которые находятся в Израиле, а также расширение помощи в развитии и усилении гражданской обороны.

Нетаньяху также поднял вопрос о беспрепятственном паломничестве хасидов в Умань, "чтобы обеспечить свободу вероисповедания".

20 августа посольство Украины в Израиле выдвинуло фактически ультиматум: или украинцев прекращают депортировать из аэропорта Бен-Гурион, или Киев может приостановить безвиз и не пустить хасидов в Умань. Посол Украины Евгений Корнийчук подчеркивал, что речь идет о возможной приостановке, а не отмене безвиза, решение о котором должно принимать высшее руководство страны.

Через несколько дней посол Израиля в Украине признал, что его страна допускала ошибки с украинскими беженцами, но он считает, что масштабы проблемы преувеличены.

5 сентября сообщалось, что Израиль осенью присоединится к формату Крымской платформы – пока на парламентском уровне. Кроме того, возможна встреча Зеленского и Нетаньяху на полях Генассамблеи ООН.

6 сентября источник LIGA.net сообщил, что Зеленский и Нетаньяху планируют обсудить накопившиеся проблемы.

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