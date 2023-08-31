Посол Израиля признал, что его страна допускала ошибки с украинскими беженцами

По мнению посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, Израиль допускал определенные ошибки по отношению к украинским беженцам в начале полномасштабной войны. Об этом для материала LIGA.net о проблемах с депортациями и отношением к украинцам в аэропорту Бен-Гурион рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

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LIGA.net попросила прокомментировать его фактические электронные визы, которые были введены правительством Израиля для украинцев в начале полномасштабной войны, но потом были отменены Верховным судом.

"Я считаю, что были со стороны Израиля допущены определенные ошибки в отношении украинских граждан в начале войны, потом они были исправлены. Это было вызвано прежде всего тем, что мы ожидали огромный поток украинских евреев в Израиль… нам нужно было сконцентрироваться на их приеме", – объяснил он.

По его словам, в итоге приехало не так много людей – до 15 000 украинских евреев и порядка 15 000 украинских беженцев. "Израиль предоставил им легальный статус и определенные льготы", – говорит посол.

20 августа посольство Украины в Израиле выдвинуло фактически ультиматум: или украинцев прекращают депортировать из аэропорта Бен-Гурион, или Киев может приостановить безвиз и не пустить хасидов в Умань.

Посол Украины Евгений Корнийчук подчеркивал, что речь идет о возможной приостановке, а не отмене безвиза. И это решение должно приниматься высшим руководством страны.

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