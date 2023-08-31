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Посол Ізраїлю визнав, що його країна припускалася помилок з українськими біженцями

Этот материал также доступен на русском
31.08.2023, 12:30
Посол Ізраїлю визнав, що його країна припускалася помилок з українськими біженцями - Фото
Міхаель Бродський (фото - Ізраїль в Україні, Facebook)

На думку посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського, Ізраїль припускався певних помилок щодо українських біженців на початку повномасштабної війни. Про це для матеріалу LIGA.net про проблеми з депортаціями та ставленням до українців в аеропорту Бен-Гуріон розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

LIGA.net попросила прокоментувати його фактичні електронні візи, які були запроваджені урядом Ізраїлю для українців на початку повномасштабної війни, але потім були скасовані Верховним судом.

"Я вважаю, що були з боку Ізраїлю допущені певні помилки щодо українських громадян на початку війни, потім їх було виправлено. Це було викликано насамперед тим, що ми очікували величезний потік українських євреїв до Ізраїлю… нам потрібно було сконцентруватися на їх зустрічі" – пояснив він.

За його словами, у результаті приїхало не так багато людей – до 15 000 українських євреїв та близько 15 000 українських біженців. "Ізраїль надав їм легальний статус та певні пільги", – каже посол.

  • 20 серпня посольство України в Ізраїлі висунуло фактично ультиматум: або українців припиняють депортувати з аеропорту Бен-Гуріон, або Київ може призупинити безвіз та не пустити хасидів до Умані.
  • Посол України Євген Корнійчук наголошував, що йдеться про можливе призупинення, а не скасування безвізу. І це рішення має ухвалюватися вищим керівництвом країни.

Читайте докладніше: Розбір | 10-річний сирота був фактично у в'язниці. Що роблять з українцями в аеропорту Ізраїлю

Марко Сировой
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