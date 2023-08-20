Україна пригрозила Ізраїлю забороною в’їзду до Умані, якщо продовжаться депортації

Якщо депортації українців з Ізраїлю не припиняться, в'їзд хасидам до Умані буде заборонено. Про це заявило посольство України в Ізраїлі.

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У зверненні українського уряду зазначається, що може бути розірвано угоду про безвіз.

18 серпня президент Володимир Зеленський оголосив, що дав певні доручення на тлі інформації про проблеми зі ставленням до українських переселенців в "різних" країнах.

Посол України в Ізраїлі Євген Корничук уточнив, що Зеленський говорив про Ізраїль: "Уряд України не потерпить приниження своїх громадян під час в’їзду до Ізраїлю. Ми припинимо наші двосторонні угоди про скасування віз, як це передбачено статтею 7 міжурядової угоди. Ця можливість знаходиться на столі в нашому уряді".

Корнійчук наголосив, що Україні довелося б зробити "все можливе", щоб прийняти десятки тисяч ізраїльтян в Умані, з високим ризиком для безпеки та з величезними матеріально-технічними зусиллями, коли, з іншого боку, ізраїльський уряд погано поводиться з громадянами України, які приїжджають до Ізраїлю в рамках договору між двома країнами.

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"Якщо Ізраїль хоче, щоб його громадяни могли приїжджати в Україну як туристи, включно з Уманню, я вважаю, що прем’єр-міністр Нетаньяху повинен особисто втрутитися в пошуки вирішення поточного стану справ", – заявив посол.

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