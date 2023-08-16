Посол назвав аргументи на користь призупинення безвізу з Ізраїлем

Питання про призупинення безвізу з Ізраїлем має прийматися на найвищому рівні. На користь такого рішення є декілька аргументів, розповів для матеріалу LIGA.net про проблеми україно-ізраїльських відносин посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

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Минулої осені, попри безпекові застереження, до Умані приїхали 23 000 паломників-хасидів, розповідає посол. Цього року їх очікується ще більше – і на нещодавній зустрічі українських послів в Ужгороді обговорювалося можливе призупинення туристичного безвізу з Ізраїлем, щоб взяти ситуацію під контроль.

Аргументів на користь такого рішення є декілька:

1. Безпека. Минулого року росіяни обстрілювали Умань напередодні та після святкування Рош Ха-Шана. Посол не виключає, що росіяни можуть і запустити ракети по скупченню людей, щоб потім звинуватити українців.

"Ми озвучували таку позицію: Ізраїль неодноразово відмовляв у продажі ППО для захисту українських цивільних – але, можливо, він захоче захищати своїх паломників. Ця позиція добре пройшла в ізраїльській пресі. Але жодної відповіді ми не отримали", – пояснює дипломат.

2. Розпорошення сил в умовах війни. Для забезпечення порядку під час паломництва доведеться відволікати значні сили поліції, прикордонників, рятувальників, каже посол. До того ж, Ізраїль припинив під час війни відсилати на допомогу свою поліцію.

3. Законодавчі заборони. В умовах воєнного стану в Україні заборонені масові зібрання.

4. Дипломатична взаємність. За словами посла, Ізраїль у рази частіше став депортувати українців з аеропортів.

Рішення про призупинення туристичного безвізу має ухвалювати навіть не МЗС, додає Корнійчук. А найвище політичне керівництво – на рівні уряду.

Ізраїльські дипломати у розмові з LIGA.net називають тему безвізу "черговою, свідомо провальною спробою чинити тиск на Ізраїль перед паломництвом в Умань". Вони впевнені, що Україна не скасує безвізового режиму: "Потрібно вирішувати чинні проблеми, а не створювати нові".

За даними джерела Kyiv Post в РНБО, Україна нібито хоче виключити Ізраїль з формату Рамштайн.

Джерело LIGA.net у керівництві Міноборони такою інформацією не володіє.

Детальніше читайте в матеріалі: Друг мій, ворог мій. Як і чому Ізраїль руйнує відносини з Україною

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