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Посол назвал аргументы в пользу приостановки безвиза с Израилем

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 17:23
Посол назвал аргументы в пользу приостановки безвиза с Израилем - Фото
Евгений Корнийчук (фото – посольство Украины в Израиле)

Вопрос о приостановлении безвиза с Израилем должен приниматься на самом высоком уровне. В пользу такого решения несколько аргументов, рассказал для материала LIGA.net о проблемах украино-израильских отношений посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Прошло осенью, несмотря на предостережения из-за безопасности, в Умань приехали 23 000 паломников-хасидов, рассказывает посол. В этом году их ожидается еще больше – и на недавней встрече украинских послов в Ужгороде обсуждалась возможная приостановка туристического безвиза с Израилем, чтобы взять ситуацию под контроль.

Аргументов в пользу такого решения несколько:

1. Безопасность. В прошлом году россияне обстреливали Умань накануне и после празднования Рош Ха-Шана. Посол не исключает, что россияне могут и запустить ракеты по скоплению людей, чтобы потом обвинить украинцев.

"Мы озвучивали такую позицию: Израиль неоднократно отказывал в продаже ПВО для защиты украинских гражданских – но, возможно, он захочет защищать своих паломников. Эта позиция хорошо прошла в израильской печати. Но никакого ответа мы не получили", – объясняет дипломат.

2. Распыление сил в условиях войны. Для обеспечения порядка при паломничестве придется отвлекать значительные силы полиции, пограничников, спасателей, говорит посол. К тому же Израиль прекратил во время войны отсылать на помощь свою полицию.

3. Законодательные запреты. В условиях военного положения в Украине запрещены массовые собрания.

4. Дипломатическая взаимность. По словам посла, Израиль в разы чаще стал депортировать украинцев из аэропортов.

Решение о приостановлении туристического безвиза должно принимать даже не МИД, добавляет Корнийчук. А высшее политическое руководство – на уровне правительства.

Израильские дипломаты в разговоре с LIGA.net называют тему безвиза "очередной, заведомо провальной попыткой оказать давление на Израиль перед паломничеством в Умань". Они уверены, что Украина не отменит безвизовый режим: "Нужно решать действующие проблемы, а не создавать новые".

Подробнее читайте в материале: Друг мой, враг мой. Как и почему Израиль разрушает отношения с Украиной

Марк Сировой
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