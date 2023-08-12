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"Угроза попадания информации РФ". Kyiv Post: Украина хочет исключить Израиль из Рамштайна

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2023, 07:23
Биньямин Нетаньяху (Фото: EPA)

Украина намерена просить исключить Израиль из встреч стран-доноров военной помощи в формате "Рамштайн". Об этом сообщило издание Kyiv Post со ссылкой на источник в Совете нацбезопасности и обороны.

По словам неназванного чиновника, Израиль проявляет недружественные действия и пророссийскую позицию на международной арене. 

"Израильские власти никогда не оказывали никакой реальной помощи. Вместо этого информация, полученная в ходе встреч, используется Израилем в своих интересах", — заявил источник.

Представитель СНБО сказал, что существует реальная опасность того, что информация, которая обсуждалась с Израилем на встречах в Рамштайне, вероятно, попадет в руки россиян. 

  • Министр обороны Резников в прошлом году говорил, что "Железный купол" не будет эффективным в Украине – он не защищает от крылатых и баллистических ракет.
  • Недавно сенаторы США Крис Ван Голлен и Линдси Грэм призвали комитет Сената по делам вооруженных сил содействовать укреплению ПВО Украины, в частности, системами ПРО "Железный купол". Сенаторы не просят Израиль отдавать свои батареи ПРО, а хотят, чтобы страна разрешила США передать американские системы.
  • Спикер Воздушных сил Игнат прокомментировал LIGA.net письмо сенаторов, в шутку предложив "взять" у США вместо "Железного купола" новейший комплекс ПВО "Праща Давида", который еще называют "Волшебной палочкой".

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Дмитрий Гриниченко
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