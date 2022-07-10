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Резников объяснил, почему "Железный купол" не будет эффективным в Украине

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2022, 05:45

Израильская система противоракетной обороны "Железный купол" не будет эффективна в Украине, поскольку предназначена для специфических целей. Это объяснил министр обороны Алексей Резников на конференции Forves, передаёт Милитарный.

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"Железный купол" сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных по существу в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "железный купол" не защищает. Там есть другая система ПВО, которая развивается и в самом Израиле, и есть в Чехии, и США", – сказал Резников.

Министр уверен, что Украине нужно развивать свою систему ПВО/ПРО или получать от партнеров.

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Марк Сировой, Наталия Медведева
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Залізний купол пво про Олексій Резніков
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