Резников объяснил, почему "Железный купол" не будет эффективным в Украине

Израильская система противоракетной обороны "Железный купол" не будет эффективна в Украине, поскольку предназначена для специфических целей. Это объяснил министр обороны Алексей Резников на конференции Forves, передаёт Милитарный.

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"Железный купол" сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных по существу в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "железный купол" не защищает. Там есть другая система ПВО, которая развивается и в самом Израиле, и есть в Чехии, и США", – сказал Резников.

Министр уверен, что Украине нужно развивать свою систему ПВО/ПРО или получать от партнеров.

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Марк Сировой , Наталия Медведева

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