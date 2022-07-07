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Система ПВО Киева пополняется и укрепляется – глава городской военной администрации

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 20:50
Система ПВО Киева пополняется и укрепляется – глава городской военной администрации - Фото
Николай Жирнов (фото – t.me/VA_Kyiv)

Система противовоздушной обороны Киева пополняется и укрепляется. Это можно видеть по количеству сбитых ракет и авиации оккупанта, заявил в эфире телеканала Киев глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.

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"Сегодня ПВО в таком состоянии, которое позволяет выполнять задачи по обороне столицы. С каждым днем эта система пополняется и укрепляется. Вы можете это отслеживать по количеству разгромленной вражеской авиации и ракет по всей Украине", – сказал он.

"Как результат, враг понимает, что над Киевом лучше не летать, потому что знает, что здесь его ждут сюрпризы", – добавил Жирнов.

Кроме того, отметил он, украинские комплексы сбивают часть ракет дальнего действия. Это стало возможным за счет материально-технической помощи от стран-партнеров, пояснил Жирнов.

  • 5 июля Противовоздушная оборона Воздушных Сил ВСУ сбила девять ракет оккупантов.
  • 7 июля в Генштабе заявили, что "подавляющее большинство" авиаударов армии России по целям на территории Украины не выполняют поставленные руководством оккупантов задачи.
Вадим Ребрина
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киев пво Николай Жирнов
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