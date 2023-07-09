"Не приравнивайте нас к НАТО". Посол объяснил, почему Израиль не дает Украине оружие

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью ZN.ua объяснил, что Иерусалим не может предоставить Киеву военное оружие, поскольку Израиль не является членом НАТО и находится в состоянии войны в частности.

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Журналист, задавая Бродскому вопрос, почему Израиль не поставляет Украине оружие, привел в пример Германию, которая "заняла второе место в мире по поставке военной техники", хотя до этого утверждала, что не предоставляет оружие воюющим странам.

"Дело в политической воле", – обратился к послу журналист. На это Бродский ответил, что "дело не только в этом".

"Нельзя приравнивать Израиль к странам–членам НАТО. Обратите внимание, что 99% государств, поставляющих оружие Украине, являются участниками Альянса", – подчеркнул он.

По его словам, страны-члены НАТО отличаются от Израиля тем, что, во-первых, на их территориях нет войны, во-вторых – "Израиль в случае агрессии может полагаться только на себя, в отличие от членов НАТО, защищаемых договором о коллективной безопасности".

"Поэтому неправильно подходить к Израилю с теми же мерками, с которыми Украина подходит к странам НАТО", – подчеркнул Бродский.

Кроме того, он напомнил, что его страна не готова пересекать "красные линии", которые могут поставить под удар безопасность Израиля.

Он объяснил, что это связано с "особой ролью, которую играет Россия на Ближнем Востоке".

"Вам известно, что Россия очень явно и активно присутствует в Сирии, особенно с 2015 года. И мы знаем, что любой неосторожный шаг или даже высказывание могут привести либо к новой войне, либо к вспышке террора, что, со своей стороны, повлечет за собой гибель израильтян — как гражданских, так и военнослужащих", – добавил Бродский.

Министр обороны Резников в прошлом году говорил, что "Железный купол" не будет эффективным в Украине – он не защищает от крылатых и баллистических ракет.

Несколько дней назад сенаторы США Крис Ван Голлен и Линдси Грэм призвали комитет Сената по делам вооруженных сил содействовать укреплению ПВО Украины, в частности, системами ПРО "Железный купол". Сенаторы не просят Израиль отдавать свои батареи ПРО, а хотят, чтобы страна разрешила США передать американские системы.

Спикер Воздушных сил Игнат прокомментировал LIGA.net письмо сенаторов, в шутку предложив "взять" у США вместо "Железного купола" новейший комплекс ПВО "Праща Давида", который еще называют "Волшебной палочкой".

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