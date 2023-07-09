"Не прирівнюйте нас до НАТО". Посол пояснив, чому Ізраїль не дає Україні зброю

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю ZN.ua пояснив, що Єрусалим не може надати Києву військову зброю, оскільки Ізраїль не є членом НАТО та знаходиться у стані війни зокрема.

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Журналіст, ставлячи Бродському запитання, чому Ізраїль не постачає Україні зброю, навів у приклад Німеччину, яка "посіла друге місце у світі з постачання військової техніки", хоча до цього стверджувала, що не надає зброю країнам, які воюють.

"Річ у політичній волі", – звернувся до посла журналіст. На це Бродський відповів, що "справа не тільки в цьому".

"Не можна прирівнювати Ізраїль до країн–членів НАТО. Зверніть увагу, що 99% держав, які постачають зброю Україні, є учасниками Альянсу", – наголосив він.

За його словами, країни-члени НАТО відрізняються від Ізраїлю тим, що, по-перше, на їхніх територіях немає війни, по-друге – "Ізраїль у разі агресії може покладатися лише на себе, на відміну від членів НАТО, яких захищає договір про колективну безпеку".

"Тому неправильно підходити до Ізраїлю з тими самими мірками, з якими Україна підходить до країн НАТО", – наголосив Бродський.

Крім того, він нагадав, що його країна не готова перетинати "червоні лінії", які можуть поставити під удар безпеку Ізраїля.

Він пояснив, що це пов'язано з "особливою роллю, яку відіграє Росія на Близькому Сході".

"Вам відомо, що Росія дуже явно й активно присутня у Сирії, особливо з 2015 року. І ми знаємо, що будь-який необережний крок або навіть висловлювання можуть призвести або до нової війни, або до спалаху терору, що, зі свого боку, спричинить загибель ізраїльтян — як цивільних, так і військовослужбовців", – додав Бродський.

Міністр оборони Резніков минулого року говорив, що "Залізний купол" не буде ефективним в Україні – він не захищає від крилатих та балістичних ракет.

Кілька днів тому сенатори США Кріс Ван Голлен та Ліндсі Грем закликали комітет Сенату у справах збройних сил сприяти зміцненню ППО України, зокрема, системами ПРО "Залізний купол". Сенатори не просять Ізраїль віддавати свої батареї ПРО, а хочуть, щоб країна дозволила США передати американські системи.

Спікер Повітряних сил Ігнат прокоментував LIGA.net лист сенаторів, жартома запропонувавши "взяти" у США замість "Залізного купола" новітній комплекс ППО "Праща Давида", який ще називають "Чарівною паличкою".

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