США просять про батарею "Залізного купола" Україні. Але ЗСУ не проти й "Чарівної палички"

Сенатори США від обох партій у спільній заяві виступили за передання Україні однієї з батарей ізраїльської системи протиракетної оборони "Залізний купол". Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував LIGA.net лист американських законодавців, жартома запропонувавши взяти у США іншу систему ПРО.

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Кріс Ван Голлен і Ліндсі Грем у своїй заяві посилалися на слова керівника Командування космічної та протиракетної оборони Сухопутних військ США генерал-лейтенанта Деніела Карблера, що з двох американських батарей "Залізний купол", одна закінчила підготовку і готова до розгортання.

Друга батарея, за словами Карблера, завершує впровадження нового обладнання.

Американські сенатори пропонують передати Україні одну з батарей "Залізного купола".

За словами Ігната, "незрозуміло, як вони збираються втілити це у життя", маючи на увазі, що "Залізний купол" є однією цільною системою, і якщо передавати її Україні, то всю одразу.

Відповідаючи на запитання, чи буде ця система ПРО ефективною в Україні, якщо припустити, що США передасть цілу систему, спікер Повітряних сил ухилився від прямої відповіді, зазначивши, що "все складно".

Після цього Ігнат жартома запропонував "взяти" новітній комплекс ППО "Праща Давида", яку ще називають "Чарівною паличкою".

У завершенні він висловив сумнів щодо того, що Україна колись отримає ізраїльські системи ППО/ПРО.

10 липня 2022 року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "Залізний купол" не буде ефективним в Україні, оскільки не здатний збивати балістичні та крилаті ракети.

23 червня 2023 року президент Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна не передає озброєння Україні через побоювання, що воно може потрапити до рук Ірану.

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