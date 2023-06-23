"Може потрапити до рук Ірану". Нетаньягу пояснив, чому Ізраїль не передає зброю Україні

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна не передає озброєння Україні через побоювання, що воно може потрапити до рук Ірану. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті The Jerusalem Post.

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За його словами, Ізраїль перебуває в "особливій ситуації", оскільки має "тісний військовий кордон" із Росією.

"Наші пілоти летять поруч із російськими пілотами в небі Сирії. І я вважаю важливим, щоб ми зберігали нашу свободу дій проти спроб Ірану зайняти військову позицію на нашому північному кордоні", — сказав Нетаньяху.

Він зазначив, що Ізраїль має побоювання, що будь-які системи, які отримає Україна, будуть використані проти нього, оскільки нібито можуть потрапити до рук Ірану.

"Ми оплакуємо трагедію в Україні, жахливу загибель людей. Ми хотіли б, щоб це закінчилося. І я думаю, що в майбутньому ми можемо стати в змозі допомогти покласти край цьому. Я не впевнений, що це станеться. Це може бути абсолютно гіпотетично", — резюмував політик.

16 лютого 2023 року до Києва приїжджав міністр закордонних справ Ізраїлю Коен. Він зустрівся з президентом Зеленським та міністром закордонних справ Кулебою.

24 лютого Зеленський заявив, що відносини України та Ізраїлю "почали покращуватися".

28 лютого посольство України в Ізраїлі опублікувало список обіцянок, які Коен дав Зеленському під час візиту до Києва.

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