"Может попасть в руки Ирана". Нетаньяху объяснил, почему Израиль не дает оружие Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не передает вооружения Украине из-за опасений, что оно может попасть в руки Ирана. Об этом он сообщил в интервью газете The Jerusalem Post.

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По его словам, Израиль находится в "особой ситуации", так как имеет "тесную военную границу" с Россией.

"Наши пилоты летят рядом с российскими пилотами в небе Сирии. И я считаю важным, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана занять военную позицию на нашей северной границе", — сказал Нетаньяху.

Он отметил, что у Израиля есть опасения, что любые системы, которые получит Украина, будут использованы против него, так как якобы могут попасть в руки Ирана.

"Мы оплакиваем трагедию в Украине, ужасную гибель людей. Мы хотели бы, чтобы это закончилось. И я думаю, что в будущем мы можем оказаться в состоянии помочь положить конец этому. Я не уверен, что это произойдет. Это может быть совершенно гипотетически", — резюмировал политик.

16 февраля 2023 года в Киев приезжал министр иностранных дел Израиля Коэн. Он встретился с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой.

24 февраля Зеленский заявил, что отношения Украины и Израиля "начали улучшаться".

28 февраля посольство Украины в Израиле опубликовало список обещаний, которые Коэн дал Зеленскому во время визита в Киев.

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