США просят батарею "Железного купола" для Украины. Но ВСУ не против и "Волшебной палочки"

Сенаторы США от обеих партий в совместном заявлении выступили за передачу Украине одной из батарей израильской системы противоракетной обороны "Железный купол". Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал LIGA.net письмо американских законодателей, в шутку предложив взять у США другую систему ПРО.

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Крис Ван Голлен и Линдси Грэм в своем заявлении ссылались на слова руководителя Командования космической и противоракетной обороны Сухопутных войск США генерал-лейтенанта Дэниела Карблера, состоящего из двух американских батарей "Железный купол", одна закончила подготовку и готова к развертыванию.

Вторая батарея, по словам Карблера, завершает внедрение нового оборудования.

Американские сенаторы предлагают передать Украине одну из батарей "Железного купола".

По словам Игната, "непонятно, как они собираются претворить это в жизнь", имея в виду, что "Железный купол" является одной цельной системой, и если передавать ее Украине, то всю сразу.

Отвечая на вопрос, будет ли эта система ПРО эффективна в Украине, если предположить, что США передаст целую систему, спикер Воздушных сил уклонился от прямого ответа, отметив, что "все сложно".

После этого Игнат в шутку предложил "взять" новейший комплекс ПВО "Праща Давида", которую еще называют "Волшебной палочкой".

В завершении он выразил сомнение, что Украина когда-нибудь получит израильские системы ПВО/ПРО.

10 июля 2022 года министр обороны Алексей Резников заявил, что "Железный купол" не будет эффективным в Украине, поскольку не способен сбивать баллистические и крылатые ракеты.

23 июня 2023 года президент Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не передает вооружение Украине из-за опасений, что оно может попасть в руки Ирана.

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