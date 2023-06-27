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У США просять про ізраїльську ПРО для України. Резніков казав, що у нас вона неефективна

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 08:06
У США просять про ізраїльську ПРО для України. Резніков казав, що у нас вона неефективна - Фото
Фото: ЕРА

Сенатори США Кріс Ван Голлен і Ліндсі Грем закликали Комітет Сенату у справах збройних сил посприяти укріпленню протиповітряної оборони України, зокрема системами ПРО "Залізний купол". Про це повідомляє Голос Америки.

"Хоча Сполучені Штати передали обладнання та боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot і HAWK, ми можемо і повинні надати більше", – йдеться у спільній заяві сенаторів обох партій.

Вони наголосили, що "в умовах постійних атак з боку Росії Україна потребує більше підтримки для посилення її ППО".

Кожна батарея Iron Dome ("Залізний купол") може захистити територію площею приблизно 150 квадратних кілометрів, зазначили американські законодавці.

"Ми можемо врятувати більше українських життів сьогодні, якщо передамо їм батареї. Однак через серйозні побоювання уряд Ізраїлю заблокував передавання Сполученим Штатам цих батарей", – сказали вони.

Сенатори додали, що не просять Ізраїль надати Україні свої батареї ПРО, а хочуть, аби країна дозволила США передати американські системи.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков минулого року казав, що "Залізний купол" не буде ефективним в Україні, оскільки не захищатиме від крилатих та балістичних ракет.

LIGA.net звернулася за коментарем до спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

Читайте також: Резніков про те, чому Ізраїль не дає зброю: Достатньо проросійського населення, тримають баланс

Мілана Головань
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