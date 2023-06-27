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В США просят об израильской ПРО для Украины. Резников говорил, что у нас она неэффективна

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 08:06
В США просят об израильской ПРО для Украины. Резников говорил, что у нас она неэффективна - Фото
Фото: ЕРА

Сенаторы США Крис Ван Голлен и Линдси Грэм призвали Комитет Сената по делам вооруженных сил содействовать укреплению противовоздушной обороны Украины, в том числе системами ПРО "Железный купол". Об этом сообщает Голос Америки.

"Хотя Соединенные Штаты передали оборудование и боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot и HAWK, мы можем и должны предоставить больше", – говорится в совместном заявлении сенаторов обеих партий.

Они подчеркнули, что "в условиях постоянных атак со стороны России Украина нуждается в большей поддержке для усиления ее ПВО".

Каждая батарея Iron Dome ("Железный купол") может защитить территорию площадью около 150 квадратных километров, отметили американские законодатели.

"Мы можем спасти больше украинских жизней сегодня, если передадим им батареи. Однако из-за серьезных опасений правительство Израиля заблокировало передачу Соединенным Штатам этих батарей", – сказали они.

Сенаторы добавили, что не просят Израиль предоставить Украине свои батареи ПРО, а хотят, чтобы страна разрешила США передать американские системы.

В то же время министр обороны Алексей Резников в прошлом году говорил, что "Железный купол" не будет эффективным в Украине, поскольку не защищает от крылатых и баллистических ракет.

LIGA.net обратилась за комментарием к спикеру Воздушных сил ВСУ Юрию Игнату.

Читайте также: Резников о том, почему Израиль не дает оружие: Достаточно пророссийского населения, держат баланс

Милана Головань
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