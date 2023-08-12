"Загроза витоку інформації до РФ". Kyiv Post: Україна хоче виключити Ізраїль з Рамштайну

Україна має намір просити виключити Ізраїль із зустрічей країн-донорів військової допомоги у форматі "Рамштайн". Про це повідомило видання Kyiv Post із посиланням на джерело у Раді нацбезпеки та оборони.

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За словами неназваного чиновника, Ізраїль виявляє недружні дії та проросійську позицію на міжнародній арені.

"Ізраїльська влада ніколи не надавала ніякої реальної допомоги. Натомість інформація, отримана в ході зустрічей, використовується Ізраїлем у своїх інтересах", — заявило джерело.

Представник РНБО сказав, що існує реальна небезпека того, що інформація, яка обговорювалася з Ізраїлем на зустрічах у Рамштайні, ймовірно, потрапить до рук росіян.

Міністр оборони Резніков минулого року говорив, що "Залізний купол" не буде ефективним в Україні – він не захищає від крилатих та балістичних ракет.

Нещодавно сенатори США Кріс Ван Голлен та Ліндсі Грем закликали комітет Сенату у справах збройних сил сприяти зміцненню ППО України, зокрема, системами ПРО "Залізний купол". Сенатори не просять Ізраїль віддавати свої батареї ПРО, а хочуть, щоб країна дозволила США передати американські системи.

Спікер Повітряних сил Ігнат прокоментував LIGA.net лист сенаторів, жартома запропонувавши "взяти" у США замість "Залізного купола" новітній комплекс ППО "Праща Давида", який ще називають "Чарівною паличкою".

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