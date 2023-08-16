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"Это унизительно". Как депортируют украинцев из аэропортов Израиля – фото

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 13:40
Украинцы в аэропортах Израиля (фото из дипломатических источников LIGA.net)

В аэропортах Израиля депортируют около 10% прибывающих украинцев. Они вынуждены проходить унизительные процедуры, рассказал для материала LIGA.net о проблемах украино-израильских отношений посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

В начале большой войны Израиль вводил электронные визы для украинских беженцев, напоминает дипломат. Их отменили через суд. Но теперь людей заворачивают на границе по формальным признакам: даже в случаях, когда у них есть обратный билет, резервация гостиницы и т.д.

"Порядок, по которому пропускают наших граждан через границу, унизительный. У людей забирают паспорта, они вынуждены ждать более 10 часов. Свыше 10% наших граждан сейчас депортируют в аэропортах. Люди спят на полу, это женщины и дети… Меня это огорчает, ситуация вопиющая", – рассказывает Корнийчук.

LIGA.net имела возможность ознакомиться с жалобами, которые украинцы посылали дипломатам. В них говорится о грубости и угрозах офицеров, задержании в аэропорту с детьми до нескольких суток, ночлеге на стульях, о том, как отбирали документы и телефоны, читали переписки и прочее.

"Это унизительно". Как депортируют украинцев из аэропортов Израиля – фото

"Это унизительно". Как депортируют украинцев из аэропортов Израиля – фото

Объяснений украинские дипломаты не получают, говорит Корнийчук. Израильские коллеги утверждают, что это исключительно вопрос Службы миграции, которая подчинена МВД.

"А МВД возглавляет политик из религиозно-националистической партии. Украинцы – это так называемая группа риска", – говорит посол.

Украинцы и израильские правозащитники пытаются бороться с такой ситуацией и подают иски. Одна из последних побед – решение Тель-Авивского суда от 11 июля: он создал прецедент, запрещающий служащим МВД изымать и пересматривать телефоны у въезжающих.

Подробнее читайте в материале: Друг мой, враг мой. Как и почему Израиль разрушает отношения с Украиной

Марк Сировой
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ИзраильбеженцыпосолдепортацияЕвгений Корнийчук
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