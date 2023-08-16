RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Це принизливо". Як депортують українців з аеропортів Ізраїлю – фото

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 13:40
Українці в аеропортах Ізраїлю (фото з дипломатичних джерел LIGA.net)

В аеропортах Ізраїлю депортують близько 10% українців, які прибувають. Вони змушені проходити принизливі процедури, розповів для матеріалу LIGA.net про проблеми україно-ізраїльських відносин посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

На початку великої війни Ізраїль вводив електронні візи для українських біженців, нагадує дипломат. Їх скасували через суд. Але тепер людей завертають на кордоні за формальними ознаками: навіть у випадках, коли у них є зворотний квиток, резервація готелю тощо.

"Порядок, за яким пропускають наших громадян через кордон, є принизливим. У людей забирають паспорти, вони вимушені чекати понад 10 годин. Більше як 10% наших громадян зараз депортують в аеропортах. Люди сплять на підлозі, це жінки та діти… Мені це болить, ситуація кричуща", – розповідає Корнійчук.

LIGA.net мала можливість ознайомитися зі скаргами, які українці надсилали дипломатам. У них йдеться про грубість та погрози офіцерів, затримання в аеропорту з дітьми до декількох діб, ночівлю на стільцях, про те, як відбирали документи та телефони, читали переписки та інше.

"Це принизливо". Як депортують українців з аеропортів Ізраїлю – фото

"Це принизливо". Як депортують українців з аеропортів Ізраїлю – фото

Пояснень українські дипломати не отримують, каже Корнійчук. Ізраїльські колеги переконують, що це виключно питання Служби міграції, яка підпорядкована МВС.

"А МВС очолює політик з релігійно-націоналістичної партії. Українці – це так звана група ризику", – каже посол.

Українці та ізраїльські правозахисники намагаються боротися з такою ситуацією та подають позови. Одна з останніх перемог – рішення Тель-Авівського суду від 11 липня: він створив прецедент, що забороняє службовцям МВС вилучати та переглядати телефони у людей, які в’їжджають.

Детальніше читайте в матеріалі: Друг мій, ворог мій. Як і чому Ізраїль руйнує відносини з Україною  

Марко Сировой
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
біженціІзраїльпосолдепортаціяЄвген Корнійчук
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 