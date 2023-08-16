"Це принизливо". Як депортують українців з аеропортів Ізраїлю – фото

В аеропортах Ізраїлю депортують близько 10% українців, які прибувають. Вони змушені проходити принизливі процедури, розповів для матеріалу LIGA.net про проблеми україно-ізраїльських відносин посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

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На початку великої війни Ізраїль вводив електронні візи для українських біженців, нагадує дипломат. Їх скасували через суд. Але тепер людей завертають на кордоні за формальними ознаками: навіть у випадках, коли у них є зворотний квиток, резервація готелю тощо.

"Порядок, за яким пропускають наших громадян через кордон, є принизливим. У людей забирають паспорти, вони вимушені чекати понад 10 годин. Більше як 10% наших громадян зараз депортують в аеропортах. Люди сплять на підлозі, це жінки та діти… Мені це болить, ситуація кричуща", – розповідає Корнійчук.

LIGA.net мала можливість ознайомитися зі скаргами, які українці надсилали дипломатам. У них йдеться про грубість та погрози офіцерів, затримання в аеропорту з дітьми до декількох діб, ночівлю на стільцях, про те, як відбирали документи та телефони, читали переписки та інше.

Пояснень українські дипломати не отримують, каже Корнійчук. Ізраїльські колеги переконують, що це виключно питання Служби міграції, яка підпорядкована МВС.

"А МВС очолює політик з релігійно-націоналістичної партії. Українці – це так звана група ризику", – каже посол.

Українці та ізраїльські правозахисники намагаються боротися з такою ситуацією та подають позови. Одна з останніх перемог – рішення Тель-Авівського суду від 11 липня: він створив прецедент, що забороняє службовцям МВС вилучати та переглядати телефони у людей, які в’їжджають.

За даними джерела Kyiv Post в РНБО, Україна нібито хоче виключити Ізраїль з формату Рамштайн.

Джерело LIGA.net в керівництві Міноборони такою інформацією не володіє.

Детальніше читайте в матеріалі: Друг мій, ворог мій. Як і чому Ізраїль руйнує відносини з Україною

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