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"А обвинят украинцев". Посол не исключает операции России под ложным флагом против хасидов

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 14:45
Паломники-хасиды в Умани, сентябрь 2022-го (фото – ЕРА)

Россия может пойти на провокацию против израильских паломников-хасидов, которые каждую осень приезжают в Умань. Об этом рассказал для материала LIGA.net о проблемах украино-израильских отношений посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

В прошлом году россияне обстреливали Умань накануне и после празднования хасидами Рош Ха-Шана, напоминает дипломат.

"Я не исключаю ситуацию, в которой россияне могут запустить несколько ракет по скоплению людей, а потом сказать, что это сделали украинцы. Нам не хватает ПВО. Посмотрите, что произошло ночью в Днепре. Мы не можем даже все крупные города защитить", – объясняет Корнийчук.

По его словам, украинское посольство озвучивало свою позицию: если Израиль отказывает в продаже ПВО для защиты украинских гражданских – возможно, захочет защитить своих паломников.

"Эта позиция хорошо прошла в израильской печати. Но никакого ответа мы не получили", – говорит посол.

Подробнее читайте в материале: Друг мой, враг мой. Как и почему Израиль разрушает отношения с Украиной

Марк Сировой
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