"А звинуватять українців". Посол не виключає операції Росії під хибним прапором проти хасидів

Росія може піти на провокацію проти ізраїльських паломників-хасидів, які кожної осені приїздять до Умані. Про це розповів для матеріалу LIGA.net про проблеми україно-ізраїльських відносин посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

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Минулого року росіяни обстрілювали Умань напередодні і після святкування хасидами Рош Га-Шана, нагадує дипломат.

"Я не виключаю ситуації, в якій росіяни можуть запустити декілька ракет по скупченню людей, а потім сказати, що це зробили українці. Нам не вистачає ППО. Подивіться, що сталося вночі в Дніпрі. Ми не можемо навіть всі великі міста захистити", – пояснює Корнійчук.

За його словами, українське посольство озвучувало свою позицію: якщо Ізраїль відмовляє у продажі ППО для захисту українських цивільних – то, можливо, захоче захистити своїх паломників.

"Ця позиція добре пройшла в ізраїльській пресі. Але жодної відповіді ми не отримали", – каже посол.

За даними джерела Kyiv Post в РНБО, Україна нібито хоче виключити Ізраїль із формату "Рамштайн".

Джерело LIGA.net в керівництві Міноборони такою інформацією не володіє.

Детальніше читайте в матеріалі: Друг мій, ворог мій. Як і чому Ізраїль руйнує відносини з Україною

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