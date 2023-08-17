Понад 30 000 паломників-хасидів прагнуть приїхати до Умані на Рош га-Шана
17.08.2023, 12:06
Фото: EPA
Цього року до Умані планують приїхати понад 30 000 паломників-хасидів на святкування Рош га-Шана. Про це повідомляє Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Традиційно на іудейський Новий рік тисячі хасидів з усього світу з'їжджаються до могили цадика Нахмана Брацлавського до Умані.
Як зазначається, незважаючи на наполегливі рекомендації української влади утриматися від паломництва в Умань (у зв'язку з війною, регулярним масованим обстрілом Росією України та можливими провокаціями з боку РФ), хасиди сприймають цю подорож як свій релігійний обов'язок.
Влада Умані заявила про готовність прийняти понад 30 000 паломників.
- 28 квітня 2023 року вночі під час повітряної тривоги росіяни вдарили крилатою ракетою по житловому дев'ятиповерховому будинку в Умані. Загинули 23 особи, зокрема шестеро дітей.
- 8 серпня Черкаська ОВА рекомендувала паломникам утриматися від відвідування Умані на свято Рош га-Шана.
- 16 серпня повідомлялося, що посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що питання про призупинення безвізу з Ізраїлем має ухвалюватися на найвищому рівні.
- Корнійчук не виключає, що Росія може піти на провокацію проти ізраїльських паломників-хасидів, які щоосені приїжджають до Умані.
Читайте також: Друг мій, мій ворог. Як і чому Ізраїль руйнує відносини з Україною
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі