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Понад 30 000 паломників-хасидів прагнуть приїхати до Умані на Рош га-Шана

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 12:06
Понад 30 000 паломників-хасидів прагнуть приїхати до Умані на Рош га-Шана - Фото
Фото: EPA

Цього року до Умані планують приїхати понад 30 000 паломників-хасидів на святкування Рош га-Шана. Про це повідомляє Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

Традиційно на іудейський Новий рік тисячі хасидів з усього світу з'їжджаються до могили цадика Нахмана Брацлавського до Умані.

Як зазначається, незважаючи на наполегливі рекомендації української влади утриматися від паломництва в Умань (у зв'язку з війною, регулярним масованим обстрілом Росією України та можливими провокаціями з боку РФ), хасиди сприймають цю подорож як свій релігійний обов'язок.

Влада Умані заявила про готовність прийняти понад 30 000 паломників.

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Наталія Медведєва
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війнаІзраїльпаломництвоРош га-ШанаУманьхасиди
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