Понад 30 000 паломників-хасидів прагнуть приїхати до Умані на Рош га-Шана

Цього року до Умані планують приїхати понад 30 000 паломників-хасидів на святкування Рош га-Шана. Про це повідомляє Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Традиційно на іудейський Новий рік тисячі хасидів з усього світу з'їжджаються до могили цадика Нахмана Брацлавського до Умані.

Як зазначається, незважаючи на наполегливі рекомендації української влади утриматися від паломництва в Умань (у зв'язку з війною, регулярним масованим обстрілом Росією України та можливими провокаціями з боку РФ), хасиди сприймають цю подорож як свій релігійний обов'язок.

Влада Умані заявила про готовність прийняти понад 30 000 паломників.

Читайте також: Друг мій, мій ворог. Як і чому Ізраїль руйнує відносини з Україною

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.