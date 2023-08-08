Хасидам из-за войны рекомендуют воздержаться от посещения Умани на Рош ха-Шана – ОВА
Черкасская областная военная администрация рекомендует паломникам максимально воздержаться от посещения Умани на иудейский праздник Рош ха-Шана. Это связано с войной, регулярными массированными обстрелами Украины и возможными провокациями со стороны России, сообщил глава ОВА Игорь Табурец.
"В то же время понимаем, что часть верующих, как и в прошлом году, все же отважатся приехать. Поэтому совместно с городскими властями, сектором безопасности и обороны, всеми профильными службами уже работаем превентивно", – написал он.
Состоялось заседание спецкомиссии с участием заместителя посла Израиля в Украине.
В первую очередь координируется работа по усилению мер безопасности.
"Речь идет о предоставлении медпомощи, функционировании заведений общественного питания, работе коммунальщиков, противоэпидемических мероприятиях и прочем", – пояснил Табурец.
Ключевым приоритетом является безопасность местных и приезжих, отмечает глава ОВА.
- В прошлом году СБУ сообщала, что хасидам следует воздержаться от посещения Украины на праздник из-за опасности, в частности, ракетных ударов российских оккупантов и возможных провокаций агентуры врага.
- Тогда в Умани усилили меры безопасности, потому что была высока вероятность ракетных ударов со стороны страны-агрессора России.
- В том же году Министерство иностранных дел Израиля призвало своих граждан не посещать Украину, в частности Умань, а находившимся в стране предложили "немедленно покинуть" территорию.
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