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Хасидам из-за войны рекомендуют воздержаться от посещения Умани на Рош ха-Шана – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 21:32
Хасидам из-за войны рекомендуют воздержаться от посещения Умани на Рош ха-Шана – ОВА - Фото
Хасиды в Умани (Фото: LIGA.net)

Черкасская областная военная администрация рекомендует паломникам максимально воздержаться от посещения Умани на иудейский праздник Рош ха-Шана. Это связано с войной, регулярными массированными обстрелами Украины и возможными провокациями со стороны России, сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

"В то же время понимаем, что часть верующих, как и в прошлом году, все же отважатся приехать. Поэтому совместно с городскими властями, сектором безопасности и обороны, всеми профильными службами уже работаем превентивно", – написал он.

Состоялось заседание спецкомиссии с участием заместителя посла Израиля в Украине.

В первую очередь координируется работа по усилению мер безопасности.

"Речь идет о предоставлении медпомощи, функционировании заведений общественного питания, работе коммунальщиков, противоэпидемических мероприятиях и прочем", – пояснил Табурец.

Ключевым приоритетом является безопасность местных и приезжих, отмечает глава ОВА.

СПРАВКА. Рош ха-Шана – еврейский Новый год. Празднуют его два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (сентябрь/октябрь) по еврейскому календарю. В 2023-м начинается с вечера 25 сентября и продолжается до вечера 27-го. Вместе с Йом Кипур Рош га-Шана – среди важнейших иудейских праздников.
Хасиды посещают Умань на Рош ха-Шана, потому что там находится могила цадика Нахмана, основателя этого течения иудаизма.
  • В прошлом году СБУ сообщала, что хасидам следует воздержаться от посещения Украины на праздник из-за опасности, в частности, ракетных ударов российских оккупантов и возможных провокаций агентуры врага.
  • Тогда в Умани усилили меры безопасности, потому что была высока вероятность ракетных ударов со стороны страны-агрессора России.
  • В том же году Министерство иностранных дел Израиля призвало своих граждан не посещать Украину, в частности Умань, а находившимся в стране предложили "немедленно покинуть" территорию.

Читайте также: Израиль выразил соболезнования Украине. Умань – место паломничества хасидов со всего мира

Артём Джерипа
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