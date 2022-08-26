Хасидов просят не приезжать в Украину на Рош ха-Шана: Россия может нанести ракетные удары
Паломникам-хасидам стоит воздержаться в этом году от посещения Украины на празднование Рош ха-Шана из-за опасности, в частности, ракетных ударов российских оккупантов и возможных провокаций агентуры врага. Об этом предупредили в Службе безопасности Украины.
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"Это связано с высокой вероятностью ракетных обстрелов и действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины. <...> Просим воздержаться от поездки в Украину", – объяснили в СБУ.
СБУ пишет, что те верующие, кто все же решится совершить паломничество, должны четко соблюдать требования режимных мер – комендантский час, реагирование на сигналы воздушной тревоги, а также выполнять все указания правоохранителей.
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"Только так можно минимизировать существующие риски для верующих в этот важный для еврейского народа праздник", – добавили там.
Силы обороны отметили, что "особое внимание" сосредоточено на антитеррористической защищенности объектов паломничества и маршрутов передвижения верующих. Район паломничества и близлежащие территории взяты под круглосуточное видеонаблюдение.
- В 2020 году паломничество хасидов в Умань было ограничено из-за пандемии коронавируса, а в 2021-м ожидали более 20 000 паломников.
- Месяц назад Израиль призвал своих граждан не ехать в Умань и немедленно покинуть Украину.
- Сегодня, 26 августа, над одним из предателей в оккупированном Бердянске взорвалось дерево, он уничтожен.
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