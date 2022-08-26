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Хасидов просят не приезжать в Украину на Рош ха-Шана: Россия может нанести ракетные удары

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 18:16
Хасидов просят не приезжать в Украину на Рош ха-Шана: Россия может нанести ракетные удары - Фото
Хасиды в Умани (Фото: LIGA.net)

Паломникам-хасидам стоит воздержаться в этом году от посещения Украины на празднование Рош ха-Шана из-за опасности, в частности, ракетных ударов российских оккупантов и возможных провокаций агентуры врага. Об этом предупредили в Службе безопасности Украины.

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"Это связано с высокой вероятностью ракетных обстрелов и действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины. <...> Просим воздержаться от поездки в Украину", – объяснили в СБУ.

СПРАВКА. Рош ха-Шана – еврейский Новый год. Празднуют его два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (сентябрь/октябрь) по еврейскому календарю. В 2022 году начинается с вечера 25 сентября и длится до вечера 27-го. Вместе с Йом-Киппуром – среди самых важных еврейских праздников.

СБУ пишет, что те верующие, кто все же решится совершить паломничество, должны четко соблюдать требования режимных мер – комендантский час, реагирование на сигналы воздушной тревоги, а также выполнять все указания правоохранителей.

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"Только так можно минимизировать существующие риски для верующих в этот важный для еврейского народа праздник", – добавили там.

Силы обороны отметили, что "особое внимание" сосредоточено на антитеррористической защищенности объектов паломничества и маршрутов передвижения верующих. Район паломничества и близлежащие территории взяты под круглосуточное видеонаблюдение.

Евгений Пилипенко
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война ракетный удар угроза умань паломничество евреи рош ха-шана
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