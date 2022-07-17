Кремль проплачивает пророссийские митинги в Израиле – посольство Украины

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Россия проплачивает антиукраинские митинги в стране. Об этом сообщается в Twitter украинского посольства в Израиле.

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"Российская агрессия против Украины распространяется и на Израиль. В последнее время, наряду с заметной пропагандистской атакой на социальные сети, мы стали свидетелями антиукраинских демонстраций, финансируемых российским правительством", – сказано в сообщении.

Так, подобные демонстрации прошли в Хайфе, Нетании и перед посольством Украины в Израиле в Тель-Авиве.

"Мы не шокированы и не удивлены тем, что российское финансирование направлено на введение общественности в заблуждение. Несмотря на организованные демонстрации, израильская общественность по большей части поддерживает Украину и выступает против жестоких атак России", – заявил Корнийчук.

По данным Нaifaru, в антиукраинском митинге в Хайфе приняли участие около 200 человек. Большинство из них были в "фирменных" майках и кепках. Также на митинге раздавали листовки: "Ты до сих пор считаешь, что в Украине нет нацистов? Проснись! Нацисты уже здесь!". Примерно в 50 метрах от пророссийской демонстрации прошла акция в поддержку Украины.

7 июня посол Корнийчук призвал правительство Израиля выйти из "зоны комфорта" и предоставить Украине систему ПВО "Железный купол" для защиты украинцев от атак российских оккупантов с воздуха. Позднее он сказал, что рассчитывает через общественное мнение израильтян повлиять на правительство этой страны, чтобы оно согласилось продать Украине системы ПВО.

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Оксана Житнюк

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