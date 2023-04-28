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Израиль выразил соболезнование Украине. Умань – место паломничества хасидов со всего мира

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28.04.2023, 15:29
Израиль выразил соболезнование Украине. Умань – место паломничества хасидов со всего мира - Фото
Умань (Фото: МВД)

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский выразил соболезнование украинцам после сегодняшнего российского ракетного обстрела, в результате которого был разрушен многоэтажный жилой дом в Умани, погибли мирные жители. Об этом сообщает посольство Израиля в Киеве.

"Мы разделяем боль невинных смертей и стоим вместе с людьми Украины в этот тяжелый час, после российского ракетного обстрела, который привел к гибели мирных жителей, некоторые из них – из Умани, особенного места религиозного и культурного значения для евреев всего мира", – написал Бродский.

Скриншот посольства Израиля в Киеве
СПРАВКА. В Умани находится могила цадика Нахмана – основателя брацлавского хасидизма. Ежегодно Умань посещают десятки тысяч паломников-хасидов со всего мира.

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Наталія Медведєва
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Израиль война ракетный удар умань
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