Израиль выразил соболезнование Украине. Умань – место паломничества хасидов со всего мира
28.04.2023, 15:29
Умань (Фото: МВД)
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский выразил соболезнование украинцам после сегодняшнего российского ракетного обстрела, в результате которого был разрушен многоэтажный жилой дом в Умани, погибли мирные жители. Об этом сообщает посольство Израиля в Киеве.
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"Мы разделяем боль невинных смертей и стоим вместе с людьми Украины в этот тяжелый час, после российского ракетного обстрела, который привел к гибели мирных жителей, некоторые из них – из Умани, особенного места религиозного и культурного значения для евреев всего мира", – написал Бродский.
СПРАВКА. В Умани находится могила цадика Нахмана – основателя брацлавского хасидизма. Ежегодно Умань посещают десятки тысяч паломников-хасидов со всего мира.
- 18 апреля министр обороны Алексей Резников заявил, что в Израиле достаточно много пророссийского населения, а поэтому местные политики сдержаны в помощи Украине.
- Во время ночной воздушной тревоги россияне ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани. Есть погибшие и раненые. Продолжается разбор завалов, количество жертв растет.
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