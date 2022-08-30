Высокий риск ракетных ударов. В Умани усилят меры безопасности на Рош ха-Шана – ОВА
В Умани усилят меры безопасности с 19 по 30 сентября в связи с высокой вероятностью ракетных ударов со стороны страны-агрессора России во время празднования Рош ха-Шана. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
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По словам главы ОВА, Россия может использовать традиционный приезд паломников в Умань на празднование Рош ха-Шана для провокаций.
Из-за высокой вероятности ракетных обстрелов в городе усилят меры безопасности с 19 по 30 сентября.
Поэтому в этот период в городе будут действовать:
- запрет на проведение любых массовых мероприятий;
- запрет продажи алкогольных (слабоалкогольных) напитков и пиротехнических изделий;
- усиление перепускного режима и контроля за пребыванием (перемещением) граждан;
- запрещение движения транспортных средств и парковки на отдельных участках улично-дорожной сети;
- ограничение доступа к местам паломничества.
В ОВА напомнили, что правохранители рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от посещения Украины на празднование Рош ха-Шана. Паломники, которые все же решатся посетить город, обязаны соблюдать все меры безопасности.
По словам Табурця, сейчас район паломничества и прилегающие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением, а правоохранительные органы проводят на постоянной основе контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия.
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