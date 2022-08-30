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Высокий риск ракетных ударов. В Умани усилят меры безопасности на Рош ха-Шана – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 15:50
Высокий риск ракетных ударов. В Умани усилят меры безопасности на Рош ха-Шана – ОВА - Фото
Хасиды в Умани (Фото: LIGA.net)

В Умани усилят меры безопасности с 19 по 30 сентября в связи с высокой вероятностью ракетных ударов со стороны страны-агрессора России во время празднования Рош ха-Шана. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. 

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По словам главы ОВА, Россия может использовать традиционный приезд паломников в Умань на празднование Рош ха-Шана для провокаций.

Из-за высокой вероятности ракетных обстрелов в городе усилят меры безопасности с 19 по 30 сентября. 

Поэтому в этот период в городе будут действовать:

  • запрет на проведение любых массовых мероприятий;
  • запрет продажи алкогольных (слабоалкогольных) напитков и пиротехнических изделий;
  • усиление перепускного режима и контроля за пребыванием (перемещением) граждан;
  • запрещение движения транспортных средств и парковки на отдельных участках улично-дорожной сети;
  • ограничение доступа к местам паломничества.

В ОВА напомнили, что правохранители рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от посещения Украины на празднование Рош ха-Шана. Паломники, которые все же решатся посетить город, обязаны соблюдать все меры безопасности.

По словам Табурця, сейчас район паломничества и прилегающие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением, а правоохранительные органы проводят на постоянной основе контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия.

СПРАВКА. Рош ха-Шана – еврейский Новый год. Празднуют его два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (сентябрь/октябрь) по еврейскому календарю. В 2022 году начинается с вечера 25 сентября и длится до вечера 27-го. Вместе с Йом-Киппуром Рош ха-Шана – среди самых важных еврейских праздников.
Наталия Фреик
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война ракетный удар угроза умань паломничество евреи рош ха-шана
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