Хасидам через війну рекомендують утриматись від відвідин Умані на Рош га-Шана

Черкаська обласна військова адміністрація рекомендує паломникам максимально утриматись від відвідин Умані на юдейське свято Рош га-Шана. Це пов'язано з війною, регулярними масованими обстрілами України та можливими провокаціями з боку Росії, повідомив глава ОВА Ігор Табурець.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Водночас розуміємо, що частина вірян, як і торік, усе ж наважаться приїхати. Тому спільно з міською владою, сектором безпеки й оборони, усіма профільними службами вже працюємо превентивно", – написав він.

Відбулось засідання спецкомісії за участі заступника посла Ізраїлю в Україні.

У першу чергу координується робота щодо безпекових заходів, які будуть посилені.

"Ідеться про надання меддопомоги, функціонування закладів громадського харчування, роботу комунальників, протиепідемічні заходи та інше", – пояснив Табурець.

Ключовим пріоритетом є безпека місцевих жителів та приїжджих, зазначає глава ОВА.

ДОВІДКА. Рош га-Шана – єврейський Новий рік. Святкують його два дні поспіль у молодик осіннього місяця тишрей (вересень/жовтень) за єврейським календарем. У 2023-му починається з вечора 25 вересня і триває до вечора 27-го. Разом із Йом Кіпуром Рош га-Шана – серед найважливіших юдейських свят.

Хасиди відвідують Умань на Рош га-Шана, тому що там знаходиться могила цадика Нахмана, засновника цієї течії юдаїзму.

Минулого року СБУ повідомляла, що хасидам варто утриматись від відвідування України на свято через небезпеку, зокрема, ракетні удари російських окупантів і можливі провокації агентури ворога.

Тоді в Умані посилили заходи безпеки, тому що була висока ймовірність ракетних ударів з боку країни-агресора Росії.

Того ж року Міністерство закордонних справ Ізраїлю закликало своїх громадян не відвідувати Україну, зокрема Умань, а тим, хто перебував у країні, запропонували "негайно залишити" територію.

Читайте також: Ізраїль висловив співчуття Україні. Умань – місце паломництва хасидів з усього світу

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.