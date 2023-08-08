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Хасидам через війну рекомендують утриматись від відвідин Умані на Рош га-Шана

Этот материал также доступен на русском
08.08.2023, 21:32
Хасидам через війну рекомендують утриматись від відвідин Умані на Рош га-Шана - Фото
Хасиди в Умані (Фото: LIGA.net)

Черкаська обласна військова адміністрація рекомендує паломникам максимально утриматись від відвідин Умані на юдейське свято Рош га-Шана. Це пов'язано з війною, регулярними масованими обстрілами України та можливими провокаціями з боку Росії, повідомив глава ОВА Ігор Табурець.

"Водночас розуміємо, що частина вірян, як і торік, усе ж наважаться приїхати. Тому спільно з міською владою, сектором безпеки й оборони, усіма профільними службами вже працюємо превентивно", – написав він.

Відбулось засідання спецкомісії за участі заступника посла Ізраїлю в Україні.

У першу чергу координується робота щодо безпекових заходів, які будуть посилені.

"Ідеться про надання меддопомоги, функціонування закладів громадського харчування, роботу комунальників, протиепідемічні заходи та інше", – пояснив Табурець.

Ключовим пріоритетом є безпека місцевих жителів та приїжджих, зазначає глава ОВА.

ДОВІДКА. Рош га-Шана – єврейський Новий рік. Святкують його два дні поспіль у молодик осіннього місяця тишрей (вересень/жовтень) за єврейським календарем. У 2023-му починається з вечора 25 вересня і триває до вечора 27-го. Разом із Йом Кіпуром Рош га-Шана – серед найважливіших юдейських свят.
Хасиди відвідують Умань на Рош га-Шана, тому що там знаходиться могила цадика Нахмана, засновника цієї течії юдаїзму.
  • Минулого року СБУ повідомляла, що хасидам варто утриматись від відвідування України на свято через небезпеку, зокрема, ракетні удари російських окупантів і можливі провокації агентури ворога.
  • Тоді в Умані посилили заходи безпеки, тому що була висока ймовірність ракетних ударів з боку країни-агресора Росії.
  • Того ж року Міністерство закордонних справ Ізраїлю закликало своїх громадян не відвідувати Україну, зокрема Умань, а тим, хто перебував у країні, запропонували "негайно залишити" територію.

Читайте також: Ізраїль висловив співчуття Україні. Умань – місце паломництва хасидів з усього світу

Артем Джеріпа
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