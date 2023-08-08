Хасидам через війну рекомендують утриматись від відвідин Умані на Рош га-Шана
Черкаська обласна військова адміністрація рекомендує паломникам максимально утриматись від відвідин Умані на юдейське свято Рош га-Шана. Це пов'язано з війною, регулярними масованими обстрілами України та можливими провокаціями з боку Росії, повідомив глава ОВА Ігор Табурець.
"Водночас розуміємо, що частина вірян, як і торік, усе ж наважаться приїхати. Тому спільно з міською владою, сектором безпеки й оборони, усіма профільними службами вже працюємо превентивно", – написав він.
Відбулось засідання спецкомісії за участі заступника посла Ізраїлю в Україні.
У першу чергу координується робота щодо безпекових заходів, які будуть посилені.
"Ідеться про надання меддопомоги, функціонування закладів громадського харчування, роботу комунальників, протиепідемічні заходи та інше", – пояснив Табурець.
Ключовим пріоритетом є безпека місцевих жителів та приїжджих, зазначає глава ОВА.
- Минулого року СБУ повідомляла, що хасидам варто утриматись від відвідування України на свято через небезпеку, зокрема, ракетні удари російських окупантів і можливі провокації агентури ворога.
- Тоді в Умані посилили заходи безпеки, тому що була висока ймовірність ракетних ударів з боку країни-агресора Росії.
- Того ж року Міністерство закордонних справ Ізраїлю закликало своїх громадян не відвідувати Україну, зокрема Умань, а тим, хто перебував у країні, запропонували "негайно залишити" територію.
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