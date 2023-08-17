Более 30 000 паломников-хасидов стремятся приехать в Умань на Рош ха-Шана
17.08.2023, 12:06
Фото: EPA
В этом году в Умань планируют приехать более 30 000 паломников-хасидов на празднование Рош ха-Шана. Об этом сообщает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Традиционно на иудейский Новый год тысячи хасидов со всего мира съезжаются к могиле цадика Нахмана Брацлавского в Умань.
Как отмечается, несмотря на настоятельные рекомендации украинских властей воздержаться от паломничества в Умань (в связи с войной, регулярными массированными обстрелами Россией Украины и возможными провокациями со стороны РФ), хасиды воспринимают это путешествие как свой религиозный долг.
Власти Умани заявили о готовности принять более 30 000 паломников.
- 28 апреля 2023 года ночью во время воздушной тревоги россияне ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани. Погибли 23 человека, в том числе шестеро детей.
- 8 августа Черкасская ОВА рекомендовала паломникам воздержаться от посещения Умани на праздник Рош ха-Шана.
- 16 августа сообщалось, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что вопрос о приостановлении безвиза с Израилем должен приниматься на самом высоком уровне.
- Корнийчук не исключает, что Россия может пойти на провокацию против израильских паломников-хасидов, которые каждую осень приезжают в Умань.
Читайте также: Друг мой, враг мой. Как и почему Израиль разрушает отношения с Украиной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии