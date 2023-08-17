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Более 30 000 паломников-хасидов стремятся приехать в Умань на Рош ха-Шана

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 12:06
Более 30 000 паломников-хасидов стремятся приехать в Умань на Рош ха-Шана - Фото
Фото: EPA

В этом году в Умань планируют приехать более 30 000 паломников-хасидов на празднование Рош ха-Шана. Об этом сообщает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

Традиционно на иудейский Новый год тысячи хасидов со всего мира съезжаются к могиле цадика Нахмана Брацлавского в Умань.

Как отмечается, несмотря на настоятельные рекомендации украинских властей воздержаться от паломничества в Умань (в связи с войной, регулярными массированными обстрелами Россией Украины и возможными провокациями со стороны РФ), хасиды воспринимают это путешествие как свой религиозный долг.

Власти Умани заявили о готовности принять более 30 000 паломников.

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Наталья Медведева
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