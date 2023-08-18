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Зеленський дав доручення через проблеми зі ставленням до переселенців. Країни не озвучив

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18.08.2023, 22:29
Зеленський дав доручення через проблеми зі ставленням до переселенців. Країни не озвучив - Фото
Володимир Зеленський (фото – Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський анонсував певні кроки стосовно ситуації, яка склалась зі ставленням до українських переселенців у "різних" країнах. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Зеленський розповів, що сьогодні провів селекторну нараду, на якій, зокрема, окремо заслухав доповідь Держприкордонслужби, Міністерства закордонних справ і розвідки щодо ставлення до українських громадян – переселенців, які перебувають у різних країнах, а також щодо візових режимів.

"Того, з чим реально стикаються громадяни України у візовому питанні. Керівники за напрямками отримали відповідні завдання. Права громадян України мають бути гарантовані", – заявив Зеленський.

Він не уточнив, про проблеми в яких саме країнах йдеться, проте нещодавно набули розголосу історії депортації українців з аеропортів Ізраїлю.

Читайте також: Друг мій, ворог мій. Як і чому Ізраїль руйнує стосунки з Україною

Оксана Житнюк
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Володимир ЗеленськийІзраїлькордонвізовий режимпереселенці
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