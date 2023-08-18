Зеленський дав доручення через проблеми зі ставленням до переселенців. Країни не озвучив
Президент Володимир Зеленський анонсував певні кроки стосовно ситуації, яка склалась зі ставленням до українських переселенців у "різних" країнах. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
Зеленський розповів, що сьогодні провів селекторну нараду, на якій, зокрема, окремо заслухав доповідь Держприкордонслужби, Міністерства закордонних справ і розвідки щодо ставлення до українських громадян – переселенців, які перебувають у різних країнах, а також щодо візових режимів.
"Того, з чим реально стикаються громадяни України у візовому питанні. Керівники за напрямками отримали відповідні завдання. Права громадян України мають бути гарантовані", – заявив Зеленський.
Він не уточнив, про проблеми в яких саме країнах йдеться, проте нещодавно набули розголосу історії депортації українців з аеропортів Ізраїлю.
- В аеропортах Ізраїлю депортують близько 10% українців, які прибувають. Вони змушені проходити принизливі процедури, розповів для матеріалу LIGA.net посол Євген Корнійчук.
- Посол Корнійчук назвав LIGA.net аргументи на користь призупинення безвізу з Ізраїлем.
- За даними джерела Kyiv Post в РНБО, Україна також нібито хоче виключити Ізраїль з формату Рамштайн. Джерело LIGA.net в керівництві Міноборони такою інформацією не володіє.
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