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Зеленский дал поручения из-за проблем с отношением к переселенцам. Страны не озвучил

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 22:29
Зеленский дал поручения из-за проблем с отношением к переселенцам. Страны не озвучил - Фото
Владимир Зеленский (фото – Офис президента)

Президент Владимир Зеленский анонсировал определенные шаги относительно ситуации, которая сложилась с отношением к украинским переселенцам в "разных" странах. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

Зеленский рассказал, что сегодня провел селекторное совещание, на котором, среди прочего, отдельно заслушал доклад Госпогранслужбы, Министерства иностранных дел и разведки насчет отношения к украинским гражданам – переселенцам, находящимся в разных странах, а также насчет визовых режимов.

"Того, с чем реально сталкиваются граждане Украины в визовом вопросе. Руководители по направлениям получили соответствующие задачи. Права граждан Украины должны быть гарантированы", – заявил Зеленский.

Он не уточнил, о проблемах в каких именно странах идет речь, однако недавно получили огласку истории о депортации украинцев из аэропортов Израиля.

Читайте также: Друг мой, враг мой. Как и почему Израиль разрушает отношения с Украиной

Оксана Житнюк
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визовый режимВладимир ЗеленскийИзраильграницапереселенцы
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