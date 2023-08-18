Зеленский дал поручения из-за проблем с отношением к переселенцам. Страны не озвучил

Президент Владимир Зеленский анонсировал определенные шаги относительно ситуации, которая сложилась с отношением к украинским переселенцам в "разных" странах. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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Зеленский рассказал, что сегодня провел селекторное совещание, на котором, среди прочего, отдельно заслушал доклад Госпогранслужбы, Министерства иностранных дел и разведки насчет отношения к украинским гражданам – переселенцам, находящимся в разных странах, а также насчет визовых режимов.

"Того, с чем реально сталкиваются граждане Украины в визовом вопросе. Руководители по направлениям получили соответствующие задачи. Права граждан Украины должны быть гарантированы", – заявил Зеленский.

Он не уточнил, о проблемах в каких именно странах идет речь, однако недавно получили огласку истории о депортации украинцев из аэропортов Израиля.

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