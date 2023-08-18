Зеленский дал поручения из-за проблем с отношением к переселенцам. Страны не озвучил
Президент Владимир Зеленский анонсировал определенные шаги относительно ситуации, которая сложилась с отношением к украинским переселенцам в "разных" странах. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.
Зеленский рассказал, что сегодня провел селекторное совещание, на котором, среди прочего, отдельно заслушал доклад Госпогранслужбы, Министерства иностранных дел и разведки насчет отношения к украинским гражданам – переселенцам, находящимся в разных странах, а также насчет визовых режимов.
"Того, с чем реально сталкиваются граждане Украины в визовом вопросе. Руководители по направлениям получили соответствующие задачи. Права граждан Украины должны быть гарантированы", – заявил Зеленский.
Он не уточнил, о проблемах в каких именно странах идет речь, однако недавно получили огласку истории о депортации украинцев из аэропортов Израиля.
- В аэропортах Израиля депортируют около 10% прибывающих украинцев. Они вынуждены проходить унизительные процедуры, рассказал для материала LIGA.net посол Евгений Корнийчук.
- Посол Корнийчук назвал LIGA.net аргументы в пользу приостановки безвиза с Израилем.
- По данным источника Kyiv Post в СНБО, Украина также якобы хочет исключить Израиль из формата Рамштайн. Источник LIGA.net в руководстве Минобороны такой информацией не располагает.
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