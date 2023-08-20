Украина пригрозила Израилю запретом на въезд в Умань, если продолжатся депортации

Если депортации украинцев из Израиля не прекратятся, въезд хасидам в Умань будет запрещен. Об этом заявило посольство Украины в Израиле.

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В обращении украинского правительства отмечается, что может быть расторгнуто соглашение о безвизе.

18 августа президент Владимир Зеленский объявил, что дал определенные поручения на фоне информации о проблемах с отношением к украинским переселенцам в разных странах.

Посол Украины в Израиле Евгений Корничук уточнил, что Зеленский говорил об Израиле: "Правительство Украины не потерпит унижения своих граждан во время въезда в Израиль. Мы прекратим наши двусторонние соглашения об отмене виз, как предусмотрено статьей 7 межправительственного соглашения. Эта возможность находится на столе в нашем правительстве".

Корнийчук подчеркнул, что Украине пришлось бы сделать "все возможное", чтобы принять десятки тысяч израильтян в Умани, с высоким риском для безопасности и с огромными материально-техническими усилиями, когда, с другой стороны, израильское правительство плохо обращается с гражданами Украины, приезжающими в Израиль в рамках договора между двумя странами.

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"Если Израиль хочет, чтобы его граждане могли приезжать в Украину как туристы, включая Умань, я считаю, что премьер-министр Нетаньяху должен лично вмешаться в поиски решения текущего положения дел", – заявил посол.

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