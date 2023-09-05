UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Израиль будет на Крымской платформе, возможна встреча Зеленского и Нетаньяху – источник

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 12:13
Израиль будет на Крымской платформе, возможна встреча Зеленского и Нетаньяху – источник - Фото
Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский (Фото: Oded Balilty/EPA)

Израиль осенью присоединится к формату Крымской платформы – пока на парламентском уровне. Кроме того, на полях Генассамблеи ООН возможна встреча президента Владимира Зеленского и израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сообщил LIGA.net источник в Израиле.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube


Источник сообщил, что Израиль недоволен резким тоном и ультимативными заявлениями в прессе с украинской стороны. Он ожидает, что осенью появятся две возможные "точки снижения накала" в отношениях между двумя странами.

Первой может стать встреча Зеленского и Нетаньяху в сентябре на полях Генассамблеи ООН, утверждает источник. По его словам, лидеры приедут в Нью-Йорк примерно в одни и те же дни, работа над организацией встречи ведется, однако четкого подтверждения, что она состоится, пока нет.

В октябре Израиль присоединиться к парламентской ассамблее Крымской платформы, говорит источник.

Кнессет будет представлять глава комиссии по иностранным делам и обороне, экс-спикер Йоэль Эдельштейн. В делегацию войдет также сопредседатель группы дружбы с Украиной Зеэв Элькин.

Удастся ли поднять участие Израиля в Крымской платформе до уровня лидеров стран, источник пока спрогнозировать не может.

Президент Зеленский, как ожидается, примет участие в ежегодной серии выступлений мировых лидеров в ООН и в заседании Совета Безопасности ООН по войне России против Украины. 

В конце августа посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что запрет Киевом паломничества хасидов в Умань может стать вынужденной мерой из-за войны ответом на депортацию украинских беженцев из Израиля, которое обусловлено политикой Иерусалима. 

Читайте также: Разбор | 10-летний сирота был фактически в тюрьме. Что делают с украинцами в аэропорту Израиля

Сергей Бережной, Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Биньямин НетаньяхуИзраильдипломатиякрымская платформа
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 