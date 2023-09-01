В ООН ожидают, что Зеленский примет участие в заседании Генассамблеи и Совбеза

Президент Владимир Зеленский, как ожидается, примет участие в ежегодной серии выступлений мировых лидеров в ООН и в заседании Совета Безопасности ООН по войне России против Украины. Об этом сообщает The Guardian.

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Представитель Албании в ООН Ферит Ходжа сообщил журналистам, что ожидается личное участие Зеленского в назначенном на 20 сентября заседании Совбеза ООН, которое будет посвящено войне России против Украины.

Также он, вероятно, выступит перед Генеральной Ассамблеей ООН (серия выступлений мировых лидеров в ООН начнется 18 сентября).

Заявление представителя Албании обусловлено тем, что именно Албания в сентябре выполняет функции председателя Совбеза ООН.

В сентябре 2021 года Зеленский участвовал в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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