UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В ООН ожидают, что Зеленский примет участие в заседании Генассамблеи и Совбеза

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 21:27
В ООН ожидают, что Зеленский примет участие в заседании Генассамблеи и Совбеза - Фото
Владимир Зеленский на Генассамблее ООН (Фото: Jason Szenes/EPA)

Президент Владимир Зеленский, как ожидается, примет участие в ежегодной серии выступлений мировых лидеров в ООН и в заседании Совета Безопасности ООН по войне России против Украины. Об этом сообщает The Guardian

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Представитель Албании в ООН Ферит Ходжа сообщил журналистам, что ожидается личное участие Зеленского в назначенном на 20 сентября заседании Совбеза ООН, которое будет посвящено войне России против Украины.

Также он, вероятно, выступит перед Генеральной Ассамблеей ООН (серия выступлений мировых лидеров в ООН начнется 18 сентября).

Заявление представителя Албании обусловлено тем, что именно Албания в сентябре выполняет функции председателя Совбеза ООН. 

Читайте также: Украина ожидает от мира реакцию на российский террор – Зеленский на Совбезе ООН

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Генеральная Ассамблея ООНВладимир ЗеленскийООНсовет безопасности оон
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 