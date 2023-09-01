В ООН очікують, що Зеленський візьме участь у засіданні Генасамблеї та Ради безпеки

Президент Володимир Зеленський, як очікується, візьме участь у щорічній серії виступів світових лідерів в ООН та у засіданні Ради Безпеки ООН щодо війни проти України. Про це повідомляє The Guardian.

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Представник Албанії в ООН Феріт Ходжа повідомив журналістам, що очікується особиста участь Зеленського у призначеному на 20 вересня засіданні Ради Безпеки ООН, яке буде присвячене війні Росії проти України.

Також він, ймовірно, виступить перед Генеральною Асамблеєю ООН (серія виступів світових лідерів в ООН розпочнеться 18 вересня).

Заява представника Албанії обумовлена тим, що саме Албанія у вересні виконує функції голови Ради безпеки ООН.

У вересні 2021 року Зеленський взяв участь у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

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