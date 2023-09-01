RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

В ООН очікують, що Зеленський візьме участь у засіданні Генасамблеї та Ради безпеки

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 21:27
В ООН очікують, що Зеленський візьме участь у засіданні Генасамблеї та Ради безпеки - Фото
Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН (Фото: Jason Szenes/EPA)

Президент Володимир Зеленський, як очікується, візьме участь у щорічній серії виступів світових лідерів в ООН та у засіданні Ради Безпеки ООН щодо війни проти України. Про це повідомляє The Guardian.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Представник Албанії в ООН Феріт Ходжа повідомив журналістам, що очікується особиста участь Зеленського у призначеному на 20 вересня засіданні Ради Безпеки ООН, яке буде присвячене війні Росії проти України.

Також він, ймовірно, виступить перед Генеральною Асамблеєю ООН (серія виступів світових лідерів в ООН розпочнеться 18 вересня).

Заява представника Албанії обумовлена тим, що саме Албанія у вересні виконує функції голови Ради безпеки ООН.

Читайте також: Україна очікує від світу реакцію на російський терор – Зеленський на Раді безпеки ООН

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир ЗеленськийООНрада безпеки ООНГенеральна Асамблея ООН
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 