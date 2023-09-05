Ізраїль буде на Кримській платформі, можлива зустріч Зеленського та Нетаньяху – джерело

Ізраїль восени приєднається до формату Кримської платформи – поки що на парламентському рівні. Крім того, на полях Генасамблеї ООН можлива зустріч президента Володимира Зеленського та ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху, повідомило LIGA.net джерело в Ізраїлі.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Джерело повідомило, що Ізраїль незадоволений різким тоном та ультимативними заявами у пресі з української сторони. Він очікує, що восени з'являться дві можливі "точки зниження напруження" у відносинах між двома країнами.



Першою може стати зустріч Зеленського та Нетаньяху у вересні на полях Генасамблеї ООН, стверджує джерело. За його словами, лідери приїдуть до Нью-Йорка приблизно одночасно, робота над організацією зустрічі ведеться, однак чіткого підтвердження, що вона відбудеться, поки немає.



У жовтні Ізраїль приєднається до парламентської асамблеї Кримської платформи, каже джерело.



Кнесет представлятиме голова комісії із закордонних справ та оборони, ексспікер Йоель Едельштейн. До делегації увійде також співголова групи дружби з Україною Зеєв Елькін.



Чи вдасться підняти участь Ізраїлю в Кримській платформі до рівня лідерів країн, джерело поки що спрогнозувати не може.

Президент Зеленський, як очікується, візьме участь у щорічній серії виступів світових лідерів в ООН та у засіданні Ради Безпеки ООН з питань війни Росії проти України.

Наприкінці серпня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що заборона Києвом паломництва хасидів в Умань може стати вимушеним заходом через війну, відповіддю на депортацію українських біженців з Ізраїлю, яка обумовлена політикою Єрусалима.

Читайте також: Розбір | 10-річний сирота був фактично у тюрмі. Що роблять з українцями в аеропорту Ізраїлю

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.