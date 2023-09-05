Ізраїль буде на Кримській платформі, можлива зустріч Зеленського та Нетаньяху – джерело
Ізраїль восени приєднається до формату Кримської платформи – поки що на парламентському рівні. Крім того, на полях Генасамблеї ООН можлива зустріч президента Володимира Зеленського та ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху, повідомило LIGA.net джерело в Ізраїлі.
Джерело повідомило, що Ізраїль незадоволений різким тоном та ультимативними заявами у пресі з української сторони. Він очікує, що восени з'являться дві можливі "точки зниження напруження" у відносинах між двома країнами.
Першою може стати зустріч Зеленського та Нетаньяху у вересні на полях Генасамблеї ООН, стверджує джерело. За його словами, лідери приїдуть до Нью-Йорка приблизно одночасно, робота над організацією зустрічі ведеться, однак чіткого підтвердження, що вона відбудеться, поки немає.
У жовтні Ізраїль приєднається до парламентської асамблеї Кримської платформи, каже джерело.
Кнесет представлятиме голова комісії із закордонних справ та оборони, ексспікер Йоель Едельштейн. До делегації увійде також співголова групи дружби з Україною Зеєв Елькін.
Чи вдасться підняти участь Ізраїлю в Кримській платформі до рівня лідерів країн, джерело поки що спрогнозувати не може.
Президент Зеленський, як очікується, візьме участь у щорічній серії виступів світових лідерів в ООН та у засіданні Ради Безпеки ООН з питань війни Росії проти України.
Наприкінці серпня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що заборона Києвом паломництва хасидів в Умань може стати вимушеним заходом через війну, відповіддю на депортацію українських біженців з Ізраїлю, яка обумовлена політикою Єрусалима.
- В аеропортах Ізраїлю депортують близько 10% українців. Вони змушені проходити принизливі процедури, – розповів посол Євген Корнійчук для матеріалу LIGA.net. Посол також перерахував аргументи на користь призупинення безвізу з Ізраїлем.
- За даними джерела Kyiv Post у РНБО, Україна також нібито хоче виключити Ізраїль із формату Рамштайн. Джерело LIGA.net у керівництві Міноборони такої інформації не має.
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