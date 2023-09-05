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Ізраїль буде на Кримській платформі, можлива зустріч Зеленського та Нетаньяху – джерело

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05.09.2023, 12:13
Ізраїль буде на Кримській платформі, можлива зустріч Зеленського та Нетаньяху – джерело - Фото
Біньямін Нетаньяху та Володимир Зеленський (Фото: Oded Balilty/EPA)

Ізраїль восени приєднається до формату Кримської платформи – поки що на парламентському рівні. Крім того, на полях Генасамблеї ООН можлива зустріч президента Володимира Зеленського та ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху, повідомило LIGA.net джерело в Ізраїлі.

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Джерело повідомило, що Ізраїль незадоволений різким тоном та ультимативними заявами у пресі з української сторони. Він очікує, що восени з'являться дві можливі "точки зниження напруження" у відносинах між двома країнами.

Першою може стати зустріч Зеленського та Нетаньяху у вересні на полях Генасамблеї ООН, стверджує джерело. За його словами, лідери приїдуть до Нью-Йорка приблизно одночасно, робота над організацією зустрічі ведеться, однак чіткого підтвердження, що вона відбудеться, поки немає.

У жовтні Ізраїль приєднається до парламентської асамблеї Кримської платформи, каже джерело.

Кнесет представлятиме голова комісії із закордонних справ та оборони, ексспікер Йоель Едельштейн. До делегації увійде також співголова групи дружби з Україною Зеєв Елькін.

Чи вдасться підняти участь Ізраїлю в Кримській платформі до рівня лідерів країн, джерело поки що спрогнозувати не може.

Президент Зеленський, як очікується, візьме участь у щорічній серії виступів світових лідерів в ООН та у засіданні Ради Безпеки ООН з питань війни Росії проти України.

Наприкінці серпня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що заборона Києвом паломництва хасидів в Умань може стати вимушеним заходом через війну, відповіддю на депортацію українських біженців з Ізраїлю, яка обумовлена політикою Єрусалима.

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Сергій Бережний, Марко Сировой
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Ізраїлькримська платформадипломатіяБіньямін Нетаньяху
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